СКАНДАЛЪТ СЕ ЗАПЛИТА: Имат ли връзка разследваните за търговия с оръжие бизнесмени Христови с президентството?

Имат ли връзка собствениците на оръжейната империя около компанията "Сейдж Консултантс" АД Христо Христов и Генчо Христов с президентството? Този въпрос изплува на дневен ред, след като по няколко линии бизнесът на двамата съдружници, случайно или не, се преплита с лица от най-доверения кръг на Румен Радев.

Вчера, под надзора на Върховна касационна прокуратура и в изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС), служителите на ГДБОП и Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", влязоха в офисите на "Сейдж Консултантс" АД. Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.

Фирмата е една от най-големите оръжейни търговци у нас. Една голяма част от бизнеса на империята на Христо Христов и Генчо Христов се оказа съсредоточена в Пловдив. Публична тайна е, че там силни позиции има дясната ръка на Румен Радев в президентството - Николай Копринков, който израства в партийната организация на БСП в община Марица в годините, в които Георги Гергов ръководи местната структура.

Неясно поради точно какви причини оръжейните милионери Генчо Христов и Христо Христов, за който се знае, че е родов от Русе, избират именно Пловдив, за да построят в Града под тепетата внушителна база за производство на части за бойни ракети. През 2019 г. на Околовръстното шосе изниква модерна четириетажна фабрика за 35 милиона долара, като инвестицията е на "Сейдж технолоджис" ООД.

Бизнесът на оръжейните търговци в Пловдив, където освен Николай Копринков, един от властелините на града и до днес остава близкият на Радев олигарх Георги Гергов, процъфтява, откакто стъпват на местна почва. Оборота на фирмата за 2021 година е в размер на 30 980 000 лв. което е с 30% повече от предходната 2020 година (23 922 000 лв.), а средният годишен ръст е 770%.

От друга страна неотдавна се заговори, че оръжейни търговци ще се включат във финансирането на политически проект на Румен Радев, за който открай време се спекулира. По информация на "Филтър" в основата на финансирането му щял да бъде супербогаташът Георги Гергов, но и "няколко оръжейни търговци".

Тук е мястото да припомним и една реплика на бившия депутат от БСП Татяна Дончева, изречена преди президентските избори през 2016 г. А именно: "Румен Радев е номинация за президент на БСП от бизнес кръг, свързан с оръжейното лоби, който трябва да уреди сметките на партията".

Случайно или не, фамилията на Христо Христов и Генчо Христов се облагодетелства и по имотна линия в Града под тепатата, в който бившият кмет на село Труд Николай Копринков и Георги Гергов имат сериозни позиции.

В борда на директорите на проверяваната фирма "Сейдж Колсултантс", която търгува с оръжия, боеприпаси и стоки с възможна двойна употреба, присъства и Генчо Христов. Неговата съпруга Дора Праматарова преди години разбуни имотния пазар в Пловдив, когато теренът на нявгашната Сточна гара - земя и сгради, бе продадена на "Праймс-ДС". На търга с тайно наддаване се явиха общо 11 компании, но "Прайм-ДС" успя да пребори конкуренцията. Впоследствие теренът бе апортиран в ново дружество - "ТПЦ Тримонциум Център Пловдив". Две години по-късно цялата фирма е придобита от Einkaufs-Center Plovdiv, регистрирана в Хамбург, а в края на 2017 година 36 декара от зоната на Сточна гара минаха в ръцете на Nepi Rockcastle срещу 17 милиона лева.

За 66-годишния крупен оръжеен производител и "търговец на смърт" Христо Христов се знае, че е завършил висшето си образование в Унгария, след което подхваща бизнес в Австрия. Тайнственият българин притежава луксозни имоти във Виена, Париж, Цюрих и Лондон, но имението в "Бевърли Хилс", купено от израелския висш военен Гал Ашер за 35 милиона долара, е перлата в имотната му огърлица. Тузарският палат е от 7 спални, гигантски хол, 11 бани, огромен басейн, частен киносалон, три камини, сауна, парна баня, фитнес и паркинг за 20 автомобила.

Любопитен факт е и че оръжейният магнат Христо Христови е родом от Русе, откъдето е и друга, не по-малка скандална фамилия - Бобокови, за която също се знае, че гравитира около президента Радев. Преди 5 години двамата братя-милионери Пламен и Атанас Бобокови лъснаха в тесни връзки с президентството, когато бяха обвинени за незаконен внос и преработка на боклук. Тогава специализираната прокуратура извади данни от телефонна кореспонденция между Пламен Бобоков и съветника на президента по правните въпроси и антикорупция Пламен Узунов.

За Генчо Христов и Христо Христов се знае също така, че са близки с бившия вътрешен министър Румен Петков, който поддържа тесни връзки с президенството. Партията на Петков, АБВ, пък е сред най-ревностните поддържници на Радев.

Източник: pik.bg