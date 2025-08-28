СКАНДАЛ! Ето ги виновниците за трагедиите по Южното Черноморие! “СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД - МАШИНА ЗА РЕКЕТ, КРАЖБИ И ЦАРСТВО НА БЕЗХАБЕРИЕТО

“Слънчев Бряг” АД - “касичката на властта”, за която не е важно какво ще се случи с хората по Южното Черноморие, а само парите, които ще бъдат изкарани. Така най-накратко можем да обобщим какво представлява държавната фирма, генерираща милиони на сезон под шапката на оглавяваното от Мирослав Боршош туристическо министерство. Трагедиите, сполетяла невинни курортисти през м. август са повод за сериозни проверки в това гнездо на змии, коментират гневни потребители в социалните мрежи. Формален причина за гражданската нетърпимост станаха престъпният инцидент с АТВ-то, което почти уби една майка, изпращайки рожбата й в кома, както и смъртта на друго детенце, погубено от необезопасен парашут. Но това е само повърхността, под която се крие ужасяваща корупция от страна на ръководството, съчетана от смайващо безхаберие спрямо комфорта и сигурността на летовниците.

Слънчев бряг с право е наричан град на греха. Царство на евтиния (и често фалшив) алкохол, дрогата, балоните с райски газ, проституцията, както и надеждно укритие за криминални елементи от всякакъв род, решили да изперат кървавите си пари. Или просто да се скрият на сянка под чадъра на ОДМВР-Бургас, който е широко разтворен независимо кой е начело на дирекцията.

Този “курорт” (кавичките не са случайни) отдавна прогони най-стабилния туристически сегмент - семействата с деца, за да приюти криминални елементи и долнопробни отрепки от цял свят. И това не е нелепа случайност, а съзнателна стратегия на ръководството в лицето на изпълнителната директорка Соня Енилова и членовете на СД Иво Симеонов Маринов, плюс Мариела Дамянова Павлова, твърдят препатили. Заради алчността им държавата изпада в невъзможност да осигури спокойствието и безопасността на гражданите, решили все пак да посетят този курорт от ада.

Преди читателите да се запитат защо персонифицираме обвиненията, имайки предвид, че още дузина институции са нормативно отговорни, сме длъжни да уточним, че Слънчев бряг е своеобразна държава в държавата, обсебена от горецитираното акционерно дружество. В делата му отказват активно да се намесят Министерството на туризма, Министерството на икономиката, МВР, НАП, а дори и ДАНС, въпреки че се твърди, че родното ФБР редовно получава сигнали за свързани с терористични групировки или лица от вражески държави, пребиваващи там. Защо ли? Простият отговор е, че най-вероятно “светата тройца” Енилова, Маринов и Дамянова съвестно отчитат комисионни нагоре по веригата. По-задълбоченото обяснение обаче е свързано с политическо влияние, купуване на гласове за избори, ключова роля в пласирането на наркотици, пране на пари и прочие незаконни дейности, станали основен източник на богатства за властта.

Но нека започнем по същество. На фона на целия ужас, който летовниците преживяха през август, пласирането на фалшив алкохол с мълчаливото съдействие на “Слънчев бряг” АД е бял кахър. Въпреки това, подобна незаконна дейност взема жертви почти колкото дрогата. Знайни и незнайни дестилерии и селски винпроми ежедневно бълват за “Слънчака” хиляди литри ментета, разливати щедро от вмирисани туби. За отсъствието на задължителния бандерол изобщо не говорим. По-скоро за спирт, изварен от гнили плодове, прокиснало старо вино, наблъскан с ароматизатори, използвани за “тоалетни патета” и оцветители за текстилната промишленост. Като сложим и наднормените нива на метил в тези отровни течности, нищо чудно, че ежегодно в токсикологиите влизат хиляди фенове на високоградусовите удоволствия. Разбира се, по закон наличието само на един литър от такъв бъркоч в курорта изисква затваряне на заведението, отнемане на лиценза и бързи арести по неотложност. На практика, в Слънчев бряг друг алкохол е трудно да се намери. Дори уж запечатаните бутилки са повече от съмнителни. А спиртната мафия превърта стотици милиони за един сезон.

Трезвениците също не са пощадени. Благодарение на безхаберието на “Слънчев бряг” АД, в почти всяка кръчма храната е бърза писта за гастроентериологията, а бургаските болници се препълват със заразени от салмонела, ешерихия коли и цял букет от фекални бактерии, които изобилно обитават чешмяната вода и отиват в манджата. За калпавите водопроводи, от които ни облива клозетна помия няма да отваряме дума. Но пък в кръчмите важи правилото: “нищо не се хвърля”. Пържолите са от поне петгодишно замразено месо, оплакват се туристи, а не рядко кебапчетата мяукат и лаят. За сметка на което бездомни кучета и котки почти не се срещат. Дано животинките не са се преселили в отвъдното посредством месомелачката и фурната, кръстят се препатили. Контрол разбира се отсъства, нищо че хрантутниците от БАБХ трябва да дежурят из целия курорт. Не дай си Боже човек да поръча супа или специалитет от мляно месо, защото там би открил остатъците от абитуриентските балове, грижливо смлени и овкусени за да не усети човек каква гняс поглъща.

Особено брутална е схемата с минералната вода не само в ол инклузивите, но и в уж квалитетни заведения. Сигнал до редакцията ни в началото на сезона издава, че големите бутилиращи фабрики от ранга на “Горна баня”, “Девин”, “Балдаран”, “Банкя” и други имали негласно споразумение с подопечните на “Слънчев бряг” АД хотели и ресторанти да им бутилират чешмяна, но не рядко и промишлена вода (бел.ред. - с която се поливат нивите и се мият коли в автомивките), а на етикета гордо да се кипри надписът “минерална” или “изворна”. Същата измама важала за супермаркети, клек шопове и нон-стоп будки. Накратко - дори нормална вода човек нямало къде да си купи на “Слънчака”. За сметка на това в складовете на всяка кръчма и хотел имало стекове истинска вода и качествен алкохол, в случай че някой баровец или крими авторитет се отбие да хапне и пийне. А обикновения човек - кучета го яли.

Да си дойдем на думата и за тежката артилерия - дрогата. Курортът е истински хъб за разпространение на наркотични вещества, а това лято преобладават балоните, кристалите, менте к0каинът забъркван в сливенски гаражи и не рядко примесван със смъртоносния ф€нтанил, без да забравяме тревата и всякакви други гадости за пушене, в които често се откриват и следи от хер0ин, издават ченгета. “Ако МВР има топки, за една нощ може да прочисти курорта от дилъри и техните босове. Точно една нощ е нужна, но всички по веригата си плащат, а шефовете на “Слънчака” прибират солиден пай от смъртоносните рушвети”, закле се бивш полицай, който м.г е бил командирован в града на греха. В предишно разследване за дискотеката LAV Premium разказахме как функционира бизнесът с балоните. Запознати от морския ъндърграунд разкриват, че продажбата на балони с райски газ в дискотека LAV в “Слънчев бряг” носи всеки ден печалба от над 15 000 лева на собствениците на нощното заведение, разположено в центъра на Слънчев бряг, точно зад хотел „Алба“. Като бос №1 на търговията с балони с райски газ се сочи името на Антони Александров – Тони Баунса, сенчест бизнесмен от Казанлък, пуснал трайни корени в бизнеса с нощни заведения в Слънчев бряг. Неофициално се твърди, че Баунса е сложил ръка върху търговията с балони с райски газ не само в собствената си дискотека LAV, а и в други барове и дискотеки на Слънчака, благодарение на близките си връзки с полицията и прокуратурата в Несебър.

Всичко казано до тук е капка в морето на фона на истинското беззаконие, процъфтяващо под шапката на “Слънчев бряг” АД. Другият тлъст пай са концесиите, които през няколко години (а някои и ежегодно) се раздават на “наши хора” - често активисти на големи партии или представители на висшите престъпни ешелони. Излишно е да се питаме дали босовете на дрогата не слагат ръка върху ключови плажове и заведения за да им върви търговията със смъртта. Пример как концесиите на “Слънчев бряг” АД убиват дава трагедията с АТВ-то, където друсаният с марихуана полицейски син Никола Бургазлиев уби в прекия смисъл майка, а детенцето й прати в кома. Какво друго, ако не отвратителна корупция, би мотивирало плажните чиновници от държавното АД да разрешат машини с габаритите на малък трактор да се отдават под наем на най-оживения булевард в градчето?

И като стана дума за МПС-та, на дневен ред идва изключително скандален търг, организиран от “Слънчев бряг” АД в края на април. Дружеството тогава обяви 10 тръжни процедури за отдаване под наем на имоти или части от поземлени имоти, съобщиха от компанията. Това са терени, които са пред или до хотели в курорта и до момента те са плащали на дружеството наеми. Ползвани са за паркоместа за гостите на обектите. “Сега сме изправени пред ситуация, тези терени да се превърнат в сергии, кебапчийници или в паркинги, които ще се стопанисват от трети лица. Това решение е скандално и ние ще го атакуваме в съда и в прокуратурата", заяви пред TravelNews Елена Иванова, зам.-председател на Съюза на собствениците в Слънчев бряг.

Според Елена Иванова всичко е абсолютна схема на директора на дружеството Соня Енилова, в основата на която стои Янко Кесаровски, чийто син има бизнес с паркинги. “По този начин се лишават хотелиерите да ползват терените, тъй като те са най-заинтересовани лица. Дружеството да събере парите от тях, а не да се отдават на трети лица. Всичко така ще е спокойно. Това е схема, измама и мутренска история, за да се дадат паркингите и терените на други лица", коментира Иванова.

И като капак на цялото това недомислие, в края на м.г. дойде новината, че държавната компания, функционираща под шапката на Мирослав Боршош, е лишила от законния и полагаем дивидент т.нар. малки акционери в АД-то. Повече от 400 миноритарни собственици в "Слънчев бряг" АД не са получавали дивидени в последните години. Става въпрос за възрастни хора, които са бивши служителите в курорта, докато хотелите и ресторантите все още са държавни. За последно те са получили по 9 стотинки на акция през 2020 година, разказва bTV. Държавната компания се оправдава, че е лишила изстрадалите хорица, жертва на приватизацията, от пари защото (цитираме) дружеството от години било на загуба. Държавата в лицето на туристическото ведомство, реагира още по-нелепо. “…обсъждат се варианти, при които дружеството да бъде стабилизирано с допълнителни източници на финансиране. Затова обаче са необходими "законодателни промени, както и редовно правителство", пишат от министерството до bTV в края на 2024 г.

Ако питате хилядите отровени, премазани, изнасилени, пребити и окрадени курортисти на “Слънчака”, за оздравяване са нужни спешни арести и солидни глоби на самозабравилите се началници, смучещи пари от бездънната държавна хранилка. Неща някой от София отиде на почивка там за да ги опровергае.

Източник: crimesbg.com