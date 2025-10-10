Ще изникне ли в Царево хотелски комплекс на устието на реката? Апартаментите вече се продават на зелено срещу 2500 евро на квадрат, макар от общината да не са издавали разрешение за строеж https://crimes.bg/vodeshha-tema/shte-iznikne-li-v-carevo-hotelski-kompleks-na-ustieto-na-rekata-3/174720 Crimes.bg

Проект за строеж на нов баровски жилищен и хотелски комплекс в Царево, разположен досами брега на морето на плаж Понтона – точно на пътя на устието на река Черна, която предизвика разрушителните наводнения през 2023 г. и на 3 октомври, разбуни духовете в морския град.

Зад мащабния инвестиционен проект на стойност десетки милиони левове стои дружеството „Атлантис България Холдинг“, собственост на бизнесдамата от Русия Елизавета Дмитриевна Фучиджи. От няколко месеца компанията активно рекламира с билбордове в Бургас и по Южното Черноморие жилищния комплекс със затворен достъп като според обявленията предлаганите за продан апартаменти и студиа са „само на 5 метра от морския бряг“.

Според рекламните обявления строителството на комплекс „Атлантис Марина Царево“ трябва да стартира в края на 2025г. и да приключи окончателно през пролетта на 2028 г.

Бизнесдамата Елизаовета Фучиджги вече е продала десетки апартаменти на зелено в комплекса на устието на р. Черна, който няма да се строи в Царево

Имотни брокери разкриват, че вече са продадени на зелено над 50 апартамента от бъдещия комплекс при цена от 2500 евро на квадрат. Интересът бил огромен, купували предимно руснаци и украинци, но имало и български клиенти.

Оказа се обаче, че Община Царево не е издавала разрешение за строеж, а дружеството дори не е внесло инвестиционен проект. Няма издадена и строителна виза, което подсказва, че става въпрос за измама от страна на „Атлантис България Холдинг“.

След като от Община Царево публично обявиха, че няма да издадат разрешително да се строи на устието на река Черна, от „Атлантис България Холдинг“ промениха рекламните съобщения на сайта си и написаха, че „проектът е в идейна фаза и към момента преминава през всички необходими административни и съгласувателни процедури с компетентните институции, като всички визуализации са илюстративни и представят концептуалната визия на бъдещия проект“. Засега не е известно дали управляваното от Елизавета Дмитриевна Фучиджи дружество ще върне парите на хората, които вече са закупили жилища на зелено.

Устието на река Черна, особено в района на село Изгрев, стана причина за водното бедствие с 4 жертви през 2023 г., след като стичащите се от цяла Странджа планина води разрушиха моста на Царево и нанесоха огромни инфраструктурни щети. Прииждащите води се вливат в морето точно в района на плаж Понтона, където уж е предвидено да се строи тузарски жилищен и хотелски комплекс с инфинити басейн.

Макар количеството на проливите дъждове, които се изсипаха в Царево на 3 октомври, да беше двойно по-голямо от потопа от 2023 г., този път морската община се размина без жертви.

Новоизграденият мост на Царево издържа, но въпреки това бяха нанесени тежки щети върху инфраструктурата на общината, оценени от кмета Марин Киров на около 50 млн. лв.

След водното бедствие, споходило отново Царево, Лозенец и Ахтопол, градоначалникът Марин Киров призова държавата най-после да бъде придвижен проект за сериозна корекция на речните корита и дерета на река Черна. Още преди две години Царево кандидатства за средства пред Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, но пари за корекцията на река Черна не бяха отпуснати. Все пак Царево получи държавна помощ от 43 милиона лева, с които беше изграден нов мост в началото на града и бяха ремонтирани разрушени пътни настилки в цялата община.

Източник: Уикенд