Сандвичите на „Макдоналдс“ – две хапки и половина

В истински лукс за родителския джоб се превърнаха сандвичите от „Макдоналдс“. Все повече майки отказват да купуват бързата храна на хлапетата, след като цените скочиха непропорционално на качеството и количеството им. Напоследък ресторантите за бързо хранене наистина се гаврят с клиентите, след като смалиха сандвичите си до няколко пъти, за да ги докарат до смешен грамаж.

За разлика от вариантите преди 2-3 години, сега бургерите са направо миниатюрни, по-оскъдни от полата на някоя плеймейтка – между двете половинки на питката се мъдри пресовано кюфте, а добавките са сведени до минимум. В менюто в сайта на компанията грамажът е написан срещу всеки продукт, но дали отговаря на реалния?

Цените са станали повече от нахални за това, което се предлага. Сравнително евтините преди хамбургери и чийзбургери вече струват над 5 лева, а срещу това получавате сандвич, който се яде на 3-4 хапки и по никакъв начин не може да засити и 5-годишно дете. Освен че хлебчето е миниатюрно при хамбургерите, а кюфтенцето вътре е нищо и никакво, спестени са и сосът, и краставичките. Де факто в сандвича има просто малко месо. И всичко това срещу 5.30 лв.

Ако се излъжете да си поръчате двоен чийзбургер срещу почти 12 лева, ще получите същото – мъничък сандвич, със съвсем малко добавка и нямащ нищо общо с тези, които консумирахме с удоволствие преди няколко години. Така любимият „Биг Мак" с телешко месо, специален сос и чедър например вече също струва 12 лева, но грамажът му е истинска подигравка.

„Каква им в идеята – да правят сандвичи като за разядка и да поръчаш 10, за да се нахраниш? Прекалено откровено пестят от продуктите", гневят се родните клиенти, много от които со заричат да не си поръчат повече от прочутата фирма за бърза храна. Потърпевшите са на мнение, че стопяването на грамажа на храната на „Макдоналдс“ си е жива гавра с клиентите и е възможно да се продава малограмажна на местна територия, а в другите държави продуктите да се предлагат в далеч по-приемливо качество и количество.

Купувачи сравниха сандвичите на други фирми, които струват с 3-4 лева повече, но порциите са стабилни, месото е обилно, щедри са и сосовете, и добавките.

„По-добре да си купим сандвич от Бъргър Кинг“ или „Брънч бокс“, които са огромни, не е пестено нито месо, нито зеленчук, нито сосове и с една бройка се нахранваш както трябва“, ядосват се тийнейджъри. Да не говорим за дюнерите, в които има обилно количество и месо, и картофки, и зеленчуци.

Други пък обясняват, че и Макдоналдс”, както и други фирми, злоупотребяват с поръчките за вкъщи и сандвичите са по-малки, когато се носят на адрес. Това пък вече на нищо не прилича, ядосват се не без основание клиентите. Тази нелоялна практика е типична за някои ресторанти от известни вериги, които доставят по-малки хапки и порции ядене на клиентите си вкъщи, отколкото ако седнат в ресторанта. Идеята явно е, че клиентът няма избор, а и вече получил храната, няма да тръгне да се оплаква и да рекламира. За последното обаче никак не бива да са сигурни…

Източник: Уикенд