Хлевоустият президент Румен Радев отново си вкара зрелищен автогол, повдигайки темата за воаяжите на политици в чужбина и охраната им от НСО.

„Държавният глава“ залитна в своята безпомощност в реденето на безсмислени тиради към редовно избраното правителство. Да говори за охраняеми пътувания в чужбина, когато самият той се наслаждава на такива, е не само грозно, но и обидно към паметта на българските граждани, която явно много подценява.

Самият Радев стана символ на злоупотребата с екстрите на поста си в разгара на лятото, когато кортежът му по време на посещението във Варна наброяваше цели седем лимузини. На такъв ескорт биха завидели дори световни лидери като американския президент Тръмп, немския канцлер Фридрих Мерц и френския държавен лидер Еманюел Макрон.

Още по-голяма демонстрация Радев направи и при летните си отпуски в Гърция, когато бе придружаван от тежковъоръжени гардове от НСО. Цели девет години българският народ търпи празнословията на Радев, който вместо в обединител на нацията се превръща в неин разединител.

По време на цялостното му пребиваване в просторния кабинет на „Дондуков“ 2 Радев така и няма да бъде запомнен с нищо друго, освен с прокремълските си убеждения.

И сега, когато България е поела към приемане на еврото Радев безпардонно се заиграва със страховете на хората от инфлацията и поскъпването на цените.

Но, за щастие, в държавата все още има отговорни политици, които няма да позволят родината ни да стане заложник на нечисти интереси и користолюбиви егоцентрици.

