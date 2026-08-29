Президентът Йотова: През следващата седмица ще стане ясно името на вицепрезидента

През следващата седмица ще стане ясно името на вицепрезидента. Това заяви президентът Илияна Йотова. Илияна Йотова съобщи, че на 8 септември ще бъде учреден инициативният комитет за издигане на кандидатурата ѝ за предстоящите президентски избори, както и ще бъде обявен неговият председател.

Тя коментира и случая със задържането на Гергана Петрова в Струмяни по време на посещението на премиера Румен Радев в района. „Заставам изцяло в нейна защита. Най-важното са нейните права и тяхното гарантиране", посочи Йотова.

"Очаквам да има консенсус за избора на нов Висш съдебен съвет. Народното събрание е длъжник като институция, защото дълго време не можа да определи своята парламентарна квота. Изтеклият дълги години мандат на ВСС е една от основните причини за липсата на доверие в съдебната система на нас, българските граждани". Това заяви пред журналисти президентът Илияна Йотова в отговор на въпрос дали парламентът ще успее да събере мнозинство от 160 гласа за избора на Висш съдебен съвет.

Президентът очаква Народното събрание да бъде на висотата си като институция и да отговори на очакванията на българските граждани. „Трябва да бъдат предложени стойностни хора, процесът да бъде прозрачен, с участието на всички парламентарни групи - управляващи и опозиция. Достатъчно прозрачен трябва да бъде процесът и при определянето на професионалната квота", посочи Илияна Йотова. „Ако отново посеем семе на съмнение в начина, по който се избира ВСС, ако отново има слухове и внушения за аргументите, с които се предлагат членове, нищо няма да сме свършили", подчерта държавният глава.