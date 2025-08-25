ПОЗОР! Сектата “Величие” на Ивелин Михайлов си прави евтин пиар с водната криза в Плевен https://crimes.bg/vodeshha-tema/pozor-sektata-velichie-na-ivelin-mihaylov-si-pravi-evtin-piar-s-vodnata-kriza-v-pleven-3/170955 Crimes.bg

Ивелин Михайлов не пропусна да извлече незаслужени дивиденти от водната криза в Плевен, видя наш репортер. Предводителят на “Величие”, което много от критиците му оприличават на секта, вместо на партия, цъфна на вчерашния протест пред общината и започна да подстрекава размириците.

Редом с тартора от с. Неофит Рилски бяха верните му “лейтенанти” от Плевен Борислав Цветано (крайният в ляво на снимката, с вдигнат палец) и баща му. Двамата са сред най-върлите активисти на “Величие” в региона и от сега се гласят за сладки постове на следващите избори.

Вместо да даде отговори дали закриля наследничката на Весо Дебелия, в чийто атракцион загина малкия Иван заради престъпната небрежност на фирмата, организирала парасейлинг атракциона, Михайлов тръгна да си е огън и жупел по партиите ГЕРБ, БСП и “Ново начало” заради липсата на вода. Босът на “Величие” удобно забрави, че именно лидерът на ДПС Делян Пеевски прекъсна отпуските на депутатите за да набележат решения за безводието в Северозапада.

Припомняме, че медийни публикации свързват собственичката на парашута, чиито скъсани колани станаха причина за смъртта на 8-годишния Иван Данев в Слънчев бряг, е приятелка на финансовия измамник Ивелин Михайлов. Стефани Стоименова и вождът на „Величие“, са толкова близки, че Михайлов й поверява управлението на най-ценния си актив – т.нар. „Исторически парк“ край варненското село Неофит Рилски.

Стефани Стоименова също не е случаен човек. Младата дама, набор 1999, е дъщеря на застреляния преди 8 години Веселин Стоименов, който приживе е наместник на групировката ВИС-2 за Южното Черноморие. След екзекуцията на татко си Стефани наследява огромна част от неговите фирми.

Сред тях и „Венис Марина“. Фирмата е наемател на водната база на южния плаж в Несебър, на чиято територия стана смъртоносният инцидент с парашута. Докато ръководи наследените от татко си кръчми, хотели и атракциони на Слънчака, Стефани е сполетяна от нова трагедия. Умира и нейната майка Стефка. От нея младото момиче също получава солидно богатство, включително и акции в пирамидата „Исторически парк“, на която Стефка Стоименова е съосновател заедно с Ивелин Михайлов.

Източник: crimesbg.com