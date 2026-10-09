Пенсионери подават „декларации живот“

От 1 ноември 2026 г. започва да тече срокът, в който хората, които получават българска пенсия, но живеят в държава, която не е член на Европейския съюз, и с която не се прилага международен договор за социална сигурност с България, трябва да подадат декларация за продължаване на изплащането на пенсията, напомниха от НОИ. Документът, добил популярност като “декларация живот”, трябва да бъде подаден от пенсионерите до края на 2026 г., за да бъде продължено изплащането на българските им пенсии и през 2027 г.

Декларацията се подава всяка година между 1 ноември до 31 декември. В същия период пенсионерът трябва да се яви лично пред консулска служба или друг официален компетентен орган в държавата по местоживеене, който да завери декларацията.

Заверената декларация се адресира до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията. Тя може да бъде подадена лично или чрез упълномощено лице, както и да бъде изпратена в оригинал чрез пощенски оператор. Възможно е подаването да стане и онлайн чрез Услуга 52 “Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от България”, достъпна с електронен подпис или ПИК на НОИ на портала за електронни услуги на институцията. На сайта на НОИ има двуезични формуляри на декларацията.

trud.bg