Оръжия за $500 млн. продали на Украйна разследваните от ФБР Христо и Генчо Христови

Оръжия и боеприпаси на обща стойност над 500 млн. долара са продали на Украйна от 2022 г. насам разследваните от американската федерална служба ФБР босове на българската оръжейна фирма „Сейдж Консултантс“ Христо Христов и Генчо Христов. Преди дни следователи от Националната следствена служба (НСлС) и антимафиоти от ГДБОП нахлуха в офиса на оръжейното дружество на столичния бул. „Черни връх“ и обискираха частни адреси в страната, свързани с бизнесмените Христови в рамките на международно разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършвани при търговия с оръжие на завишени цени.

Акцията срещу“ оръжейните босове Христо Христов и Генчо Христов беше проведена само дни след като главният прокурор Борислав Сарафов се срещна с офицери на Федералното бюро за разследване на САЩ в София. Твърди се, че босовете на „Сейдж Консултантс“ са попаднали на мушката на ФБР заради постъпили данни, че произведени в техните оръжейни заводи картечници, противопехотни мини и гранати, тайно са били пласирани на Русия, като международните санкции са били заобикаляни чрез сложна схема от посредници и фалшифициране на документи. Смята се, че общата стойност на продадените от Христо и Генчо Христови оръжия и боеприпаси на руската армия надхвърля 100 млн. долара.

Според непотвърдена официално информация, в рамките на международното разследване за нелегална оръжейна търговия, което се води срещу босовете на „Сейндж Консултантс”, е бил обискиран апартаментът на Христо Христов във Виена, разположен в непосредствена близост до катедралата „Свети Стефан“ в центъра на австрийската столица. Съседи на българския оръжеен бос във Виена са ски легендата Райнер Шьонфелдер руският олигарх Алексей Ананиев, както и министърът на енергетиката на Обединените арабски емирства. До този момент Генчо Христов и партньорът му Христо Христов не са арестувани и не са обявени за издирване от властите. Твърди се, че двамата са извън България.

Маститите родни оръжейни босове рискуват лиценза на дружеството им „Сейндж Консултантс" за производство и търговия с оръжия да бъде отнет от ДАНС, ако се докаже, че са свързани с доставка на оръжия за мексиканския наркокартел „Халиско“.

Преди 4 месеца, на 8 април т.г. сенчестият оръжеен търговец от България Петър Мирчев беше арестуван в столицата на Испания – Мадрид заради оръжейна доставка на гранати, автомати „Калашников“, пушки и противовъздушни оръжия за наркокартела „Халиско“, който през февруари т.г. беше обявен за международна терористична организация от САЩ. Петър Мирчев, който в миналото е бил разследван като част от нелегалната оръжейна империя на руснака Виктор Бут, се договорил с наркокартела „Халиско“ да им достави оръжия за над 50 милиона долара, като тази пролет като пробна пратка от България били изнесени 50 броя автомати „Калашников“ и 14 000 патрона.

Оръжията уж били предназначени за Танзания, а съмненията са, че схемата с уреждането на сертификат за краен потребител Танзания е била реализирана от босовете на „Сейдж Консултантс“, които от години снабдявали Петър Мирчев с оръжия и с боеприпаси.

Неофициално се твърди, че Христо Христов и Генчо Христов са попаднали на мушката на ФБР и на Националното антикорупционно бюро на Украйна заради съмнения, че са снабдявали с оръжия Русия съвместно с „търговеца на смърт“ Виктор Бут. Той излежа 10 от общо 25 години в затвор в САЩ по обвинения в трафик на оръжия, но през декември 2022 г. беше разменен с американската баскетболистка Бритни Грайнър при размяната на затворници между Америка и Русия.

След завръщането си в Москва, той стана герой в пропагандата на Кремъл за войната срещу Украйна, като я подкрепи „с цялото, си сърце“ и обяви, че е готов да се бие на фронта. Смята се, че Виктор Бут е възобновил бизнеса си с трафик на оръжия.

В оръжейния бранш разправят, че първия си голям удар Христо Христов направил преди 20 години. Тогава босът на „Сейдж консултантс“ и неговия съдружник купуват стотици бракувани танкове Т 55 от Военното министерство, както и от Сърбия. Танковете са продадени с огромна печалба година и половина по-късно в африканската страна Еритрея, след като са ремонтирани. В този период Христов купува и над 1,5 милиона бройки автомати „Калашников“ втора употреба, които също засилва към размирна Еритрея. „Тогава цената, която Христо плати за един бракуван автомат, бе 60 долара. Казват, че ги е продал 3-4 пъти по-скъпо в Африка“, одумват не без завист оръжейния бос в бранша.

Управляваната от Христо и Генчо Христови „Сейдж Консултантс“, търгува и с боеприпаси. През 2024 г. взриватели, собственост на компанията, бяха откраднати от влакова композиция в Румъния. Сандъците с 64 стари взривателя пътували за Сопот, където фирмата държи склад под наем. През последните години Христов е сочен и като основен продавач на 122-милиметрови реактивни снаряди от системата „Град“ – съвременният вариант на някогашната руска разработка „Катюша“. Този тип оръжия се използват в десетки размирни точки по света, макар на книга продажбата им да се контролира.

Преди 7 години Христо Христов и Генчо Христов бяха сред кандидатите за купувач на ВЗМ – Сопот, но не бяха одобрени.

Оръжейните босове имат и офшорно дружество, регистрираното в Панама „Сейдж консултантс Панама Лимитед“. В бранша твърдят, че от основаването си през 2008 г. досега оръжейното дружество на бизнесмена е сключило сделки с оръжия за над 1 милиард долара.

През 2019 г. Христо Христов нашумя в САЩ като купувач на най-скъпото имение в Бевърли Хилс, след като брои $34,6 милиона за помпозен имот в прочутото с лукса си предградие на Лос Анджелис.

Закупената от Христов модерна сграда е с разгърната площ от над 1300 кв. м. и е построена през 2014 г. Неин предишен собственик беше израелският военен Гал Ашер, който през последното десетилетие се прочу с няколко сделки на изключително луксозни имоти. Имението на Христо Христов е точно зад 5-звездния хотел „Бевърли Хилс“ и според описанието има фоайе с височина над 7,6 метра, 25-метров компютъризиран водопад със светлинно шоу, който може би е най-зрелищното подобно съоръжение в района“, огромна външна беседка, конферентна зала и паркинг за 20 автомобила. Сградата е със 7 спални, 11 бани, голям басейн с морска вода, частен киносалон и три камини.

Източник: Уикенд