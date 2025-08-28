Николай Попов изпълни обещанието си, а „ДаллБогг“ отказа да дарява и да плаща

Бащата на трагично загиналата в катастрофа Сияна изпълни обещанието си. Въпреки че не получи пълния размер на обезщетение, Попов започна да дарява парите. Първото дарение е на стойност 17 520 лв. – мобилен ехограф за Бургаската болница.

Той и майката на Сияна са получили общо 300 хил. лв. за смъртта на детето си. На останалите наследници е отказано обезщетение – пълно безобразие. На дядото на Сияна пък е изплатена абсурдната сума от 53 733,97 лв. Това е обезщетението на Ламбев за това, че остана без една ръка, с натрошен череп, увреден мозък и още куп тежки травми. Той повече няма да може да работи в пожарната в Плевен, където е спасил десетки хора.

Бащата на Сияна ясно заяви, че всички пари ще отидат за благотворителност, но и това не трогна схемаджиите. С пост във „Фейсбук“ той предложи средствата да бъдат дарени директно от боса Тихомир Каменов на „Пирогов“, Бургаската болница и болни деца. Вместо това получи скандален отговор, който му вменява кампания срещу компанията.

Според юристи подобни обезщетения са меко казано скандални. За застрахователя „ДаллБогг: Живот и здраве“ обаче дори е необичайна практика да плаща без дела и запори. Компанията от години печели пазар чрез ниски премии и така събира огромен дял. Но при евентуална щета застрахованите минават през истински мъки, за да получат обезщетение. Хиляди хора вече са се опарили от този застраховател.

Заради подобни практики компанията е изхвърлена и има забрана да оперира в голяма част от Европа. Мярката е от месец юни и е наложена от КФН. Тогава комисията излезе със следното становище:

„Във връзка с коментирания казус, КФН припомня, че предприетите мерки спрямо дружеството са основани на координираната работа с надзорните органи на други европейски държави – Полша, Румъния, Гърция и Италия – както и с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Наложената мярка е временна, със срок от три месеца, и има за цел осигуряване на ефективен надзорен контрол в условията на международно сътрудничество и превантивна реакция. Тя не засяга нормалното функциониране на дружеството в България, като всички процеси се изпълняват в съответствие с действащата нормативна уредба.“

Междувременно и големите брокери спряха да издават полици на „ДаллБогг“.

Дружеството SDI с клонове в цяла България публикува съобщение:

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 17.08.2025 г. преустановяваме разпространението на застрахователни продукти на Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД.

Според запознати със застрахователния пазар компанията на олигарха от Враца Тихомир Каменов не я очаква нищо добро. Много вероятно е да последва съдбата на вече ликвидираната и с отнет лиценз компания „Олимпик“.

Отнемането на лиценза за чужбина на застрахователната пирамида беше коментирано и от икономиста Владислав Панев през юни тази година:

„Знаете ли коя е компанията с най-голям пазарен дял за 2024 година? Не познахте – това е „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД с 13.5% от общия премиен приход. Над 500 млн. лева приходи. Точно на нея в петък беше забранено от Комисията за финансов надзор да предлага застраховки в чужбина.

Агресивният ѝ подход към пазара на „Гражданска отговорност“ предполага и висок риск. Ако се вгледаме и в структурата на резервите, въпросителните стават още повече. Огромен дял са вложени в акции и корпоративни облигации. В нормалния свят това е похвално. У нас обикновено е знак за инвестиции в свързани лица.

Иначе „ДаллБогг“ е в една група с болниците „Сърце и мозък“, „Чайкафарма“ и други интересно звучащи компании, под шапката на „Търговска лига“.“

Като се има предвид огромната медийна популярност и обществена подкрепа за убитата Сияна, е твърде вероятно „ДаллБогг: Живот и здраве“ просто да остане без клиенти и да фалира още преди държавата да отнеме лиценза ѝ. В социалните мрежи вече се появяват призиви за бойкот на продуктите на дружеството.

Мениджърите пък се оказаха недалновидни – вместо да си направят реклама с обезщетението за Сияна, сами закопаха застрахователя.

