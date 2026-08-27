Николай Найденов преди вота за ВСС: Не ставайте жертва на тънки сметки, не се страхувайте от великаните https://crimes.bg/vodeshha-tema/nikolay-naydenov-predi-vota-za-vss-ne-stavayte-zhertva-na-tanki-smetki-ne-se-strahuvayte-ot-velikanite/199924 Crimes.bg

Правосъдният министър Николай Найденов призова съдиите, прокурорите и следователите да не се поддават на натиск при избора на представители на професионалната квота във Висшия съдебен съвет.

"Обръщам се към всички тези, които ще отидат да гласуват за своите представители на ВСС. Този ВСС, който ще предупредели облика на Съдебната система в следващите пет години. Направете го съобразно вътрешното си убеждение, с което работите всеки ден, направете го на базата на свободната си преценка и на вашия интегритет. Не се поддавайте на натиск. Не ставайте жертви на тънки сметки", коментира той във Facebook.

ФОКУС припомня, че неправителствени организации, съдии, прокурори и университетски преподаватели направиха своите предложения за членове на съдийската и прокурорската колегия на ВСС от квотата на Парламента. Списъкът съдържа 26 имена. От тях: 20 са за съдийската квота и 6 за прокурорската. Оттук нататък депутатите разполагат с 14 дни да припознаят конкретен кандидат или да издигнат свой.

Имената на всички кандидати все още не са публично известни, но стана ясно, че бившият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов и неговата заместничка Таня Радуловска са предложени за членове на новия Висш съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота.

И допълни: "Търговците на правосъдие нямат място в храма на Темида. Не се страхувайте от великаните в съдебната система, защото те са джуджета и нека тези, които са се прегрупирали в нечии следователски кабинет, да знаят, че тяхната дейност не остава незабелязана, а те на са забравяни".

Найденов припомни и думите си по време на представянето на раздел "Правосъдие“ от Програмата за управление на Република България 2026 г. - 2030 г., когато той заяви, че повратната точка в тези, общи усилия, е предстоящият избор на членове на Висшия съдебен съвет не само от парламентарната, но и от професионалната квота.

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