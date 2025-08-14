На многая лета! 50-годишен юбилей посрещна регионалният министър Иван Иванов

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов посрещна 50-годишен юбилей на работното си място. Вместо да празнува в някой морски курорт, както правят много от властниците в разгара на лятото, Иванов избра да отбележи личния празник на работното си място в сградата на министерството. “Работата нас чака, има време за тържества”, лаконичен бе юбилярът, който е известен в средите на левицата с работохолизма и отдадеността си на каузата.

Да вдигнат наздравици в негова чест дойдоха едни от най-опитните и калѐни в битки другари, които към днешна дата са част от екипа на МРРБ.

Доайенът в пътно-строителните дела и негов предшественик на поста Асен Гагаузов, заедно с един от най-успешните родни кметове Дора Янкова представляваха старата генерация в БСП. Не липсваха и нежни остриета в лицето на Аглика Виденова, известна на червения актив като една от най-опитните и печени юристи в партията, заедно с красивото лице на публичните комуникации в министерството Бояна Бозаджиева.

“Нека да е здрав и да запази невероятния си хъс за работа, а Бог да закриля делата му”, пожелаха от сърце хората от екипа на министерството. Редакцията ни се присъединява към призивите за сполука, благодат и още много по 50 за министър Иванов.

