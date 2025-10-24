МВР тайно арестува Радослав Лебешковски от „Наглите“

Радослав Лебешковски от бандата за отвличания Наглите“ е бил арестуван от полицията преди броени дни, разкрива източник от МВР. Радослав, който заедно с брат си Митко беше сред подсъдимите по шумното дело „Наглите“, но двамата се разминаха без осъдителни присъди за серия от отвличания, е бил задържан за денонощие по подозрения за трафик и търговия с наркотици, но официална информация за ареста му не беше разпространена от вътрешното министерство, за да не попречи на течащото и в момента разследване.

Арестът на Радослав Лебешковски се е състоял в края на миналата седмица, а ченгетата са направили обиск в дома му, където е открито малко количество метамфетамини и патрони. Въпреки това след по-малко от 24 часа бандитът е бил освободен от арестантската килия.

Братята Митко и Радослав Лебешковски нашумяха преди 15 години като част от бандата за отвличане на богаташи с цел плащане на откупи, но впоследствие бяха оправдани от съда за серията от 13 похищения.

Тази пролет братята бяха арестувани при акция на МВР след подаден сигнал от Американската агенция за борба с наркотиците (ДЕА) за влезли в България 160 килограма кокаин в товарен камион, тръгнал от Барселона на З януари, който е бил разтоварен в склад на пловдивска фирма на 6 януари. Дрогата е била скрита в апартамент и за нея са отговаряли Божидар Марков и Ивайло Петров. Кокаинът на стойност над 10 млн. лв. обаче е бил откраднат, заради което на 9 януари т.г. Божидар Марков и Ивайло Петров са отвлечени от бургаския кримибос Димитър Вълканов и впоследствие натоварени в черен мерцедес с германска регистрационна табела, шофиран от Митко Лебешковски. Неговият брат Радослав също бил в мерцедеса, който отвел похитените пазачи на кокаина Божидар Марков и Ивайло Петров до база на транспортна фирма в село Кривина. Оттогава Марков и Петров са безследно изчезнали, като битува версията, че те са ликвидирани от братята Лебешковски.

Въпреки това Митко и Радослав бяха освободени от съда след арестите си през пролетта с мотив, че липсват категорични доказателства за вината им. Техният сподвижник Димитър Вълканов пък избяга в Турция и се предаде в МВР едва в края на лятото.

Имената на братята Лебешковски се свързват с обвитото в мистерия изчезване на техните съпроцесници Прокопи Прокопиев – Културиста, Ивайло Евтимов – Йожи Даниел Димитров – Данчо Релето от бандата за отвличания „Наглите“. Тримата бандити изчезнаха вкупом в началото на август и оттогава от тях няма нито вест, нито кост. Криминалистите откриха автомобилите на Културиста, Йожи и Релето паркирани един до друг, както и мобилните им телефони. Твърди се, че тримата от „Наглите“ са убити заради изчезналия кокаин за 10 млн. лв. като са били подмамени от човек, на когото вярват, да се явят на среща край пловдивското село Труд.

Според човек от ъндърграунда тримата от „Наглите“ са ликвидирани от членове на турския клан „Далтон“, ръководен от Баръш Боюн, който миналото лято беше арестуван в Италия и обвинен от тамошната прокуратура в трафик на дрога, отвличания и десетки поръчкови убийства, извършвани от групировката му в цяла Европа. Твърди се, че братята Лебешковски са прекарвали дрога от Европа към Турция за „Далтон“ и че също са имали издадени смъртни присъди от мафиотската групировка заради изчезналите 160 килограма кокаин, за чийто транспорт и логистика са отговаряли.

„Според оперативно постъпили данни в МВР кокаинът за над 10 милиона лева, който е изчезнал в България в началото на годината, е бил задигнат от Прокопи Културиста, Релето и Йожи, а впоследствие дрогата е била изнесена в Сърбия и продадена на наркогрупировка от Белград“, разкрива полицейски източник. Според думите му братя Лебешковски са били принудени да предадат партньорите си от „Наглите“ под угрозата самите те да се простят с живота си. Смята се, че Йожи, Културиста и Релето са ликвидирани, а труповете им са заровени в неизвестна засега планинска местност край Пловдив или нарязани на парчета и захвърлени във водоем.

Неофициално се твърди, че проведената преди седмица операция по задържането на Радослав Лебешковски и обискирането на дома му са свързани не с течащо разследване за трафик на дрога, а заради постъпил сигнал от източник на МВР в ъндърграунда, че в дома на Лебешковски могат да бъдат открити доказателства за ролята му в изчезването и убийствата на Прокопи Културиста, Ивайло Евтимов – Йожи и Даниел Димитров – Данчо Релето. Въпреки щателния обиск обаче ченгетата не успели да открият улики срещу Радослав Лебешковски. Заради това той е освободен от ареста още в деня след задържането си, като криминалистите не са го разпитвали за безследно изчезналите трима членове от бандата за отвличания „Наглите“.

Въпреки обемистите си криминални досиета братята Митко и Радослав Лебешковски са диагностицирани като тежко болни – първият имал шизоафективно разстройство, отключило се през 2010 г. покрай задържането му като част от бандата за отвличания. „Наглите“, а Радослав имал поставени стентове, коронарна болест, хипертонично заболяване на сърцето, имунно заболяване и захарен диабет.

Източник: Уикенд