Левон Хампарцумян се измъкна невредим за банковия обир на Мартин Петров Осъдената на 15 г. затвор за кражбата на милиони Ирина Аткова, профукала в казина с мъжа си парите на футболиста https://crimes.bg/vodeshha-tema/levon-hamparcumyan-se-izmakna-nevredim-za-bankoviya-obir-na-martin-petrov-3/174702 Crimes.bg

Левон Хампарцумян няма да понесе наказателна отговорност за източените милиони левове от банковите сметки на бившия футболист Мартин Петров, макар да е бил изпълнителен директор на „Уникредит банк“ в периода, в който славният спортист е бил ограбен от назначената му от управата на банката за лична негова финансистка Ирина Аткова.

Преди дни Софийският градски съд осъди на 15 години затвор и конфискация на цялото имущество банкерката Ирина Аткова, която беше призната за виновна, че е измамила и отклонила 1.8 млн. лв. от банковите сметки на Мартин Петров в „Уникредит“. Бившият футболен национал твърди, че е ограбен с много по-голяма сума – 4 млн. лв., но повечето от парите му са били пренасочени към други банкови сметки и впоследствие задигнати и чрез полагане на негови подписи.

Обирът на милионите на Мартин Петров се е случил в периода 26 януари 2010 до 16 юни 2017 г., след като две години по-рано през пролетта на 2010 г., футболистът издал пълномощно на Ирина Аткова да инвестира парите му до определен максимален размер.

Личната банкерка на Мартин Петров обаче започнала да точи милионите по сметките му чрез съставяне и използване на неистински документи сред които нареждания за презгранични преводи, разпореждания за банкови преводи, потвърждения за желани банкови преводи и заверки от други банкови служители. Според съда Ирина Аткова е съумяла да излъже не само Мартин Петров, но и своите колеги и началници в „Уникредит банк“, че има основание за извършване на банкови преводи. Поради тази причина Ирина Аткова е единствената осъдена за банковата кражба, въпреки публично изразените съмнения от Мартин Петров, че в схемата са замесени и други банкери. Бившият футболист настояваше, че наказателна отговорност трябва да понесе и Левон Хампарцумян в качеството си на тогавашен изпълнителен директор на „Уникредит“, тъй като той следвало да го информира, че Ирина Аткова е напуснала банката.

Мартин Петров научава, че е ограбен, на 18 август 2017 г., когато посещава клон на банката, където е информиран, че трудовият договор на назначения му от трезора личен банкер Ирина Аткова е прекратен през декември 2016 г. От банката обаче не са си направили труда да информират футболиста, който на книга се води ВИП клиент на трезора от далечната 2003 г., че служителката, отговаряща за финансите му, е отстранена. Въпреки че Ирина Аткова е уволнена десет месеца по-рано, тя продължавала да праща на Петров извлечения, оформени, все едно идват от „Уникредит“.

От прокуратурата обаче така и не повдигнаха обвинение срещу Левон Хампарцумян като длъжностно лице, съпричастно към измамата, маститият финансист дори не е бил призован в съдебната зала в качеството си на свидетел и не е бил разпитван от държавното обвинение. Хампарцумян все пак беше отстранен от директорското кресло на „Уникредит“ през ноември 2018 г., като първоначално беше преназначен за надзорник на трезора, а впоследствие напусна финансовата институция. И до ден днешен той не е коментирал публично поради каква причина не е информирал Мартин Петров, че е разписал уволнението на личната му банкерка Ирина Аткова, която е продължила да източва банковите сметки на футболиста 9 месеца след отстраняването си от финансовата институция.

Запознати с разследването на откраднатите милиони от Мартин Петров разкриват, че голяма част от парите на бившия футболист са били профукани по казина от банкерката Ирина Аткова и нейния съпруг Димитър Йовев.

„Десетки нейни бивши колеги от банката са признали пред криминалистите, че Ирина е била зависима от хазарта и е пръскала огромни суми на рулетка, ротативки и покер из столичните казина. Тя е измамила не само Мартин Петров, но и други именити българи, като парите им са отивали по казината. Съпругът на Ирина Аткова – Димитър, също е комарджия. Той не напускаше казината, а често пъти компания му правеше братът на Богдана Карадочева – Бойчо.

Между другото, той също е бил ограбен от банкерката и мъжа й – дал име над 200 000 лева, които уж трябвало да бъдат инвестирани във фондове“, разкрива запознат с казуса. През 2019 г. естрадната певица Богдана Карадочева също призна, че е била жертва на измама от страна на Ирина Аткова. Според думите на Карадочева аферистката, ограбила Мартин Петров, често пъти нямала пари дори за храна и тя й е услужвала с по 100-200 лева.

Друга известна българска певица – Нора Нова, вече покойница, също за малко да бъде ограбена от чевръстата финансова аферистка. Банкерката убеждавала певицата за й даде над 100 000 евро от продажбата на имот, които да „инвестира“.

За щастие, Нора Нова се усъмнила в почтеността на Ирина Аткова и на е била сред измамените от нея.

Още през 2019 г. Мартин Петров разказа как след избухването на скандала с липсващите му милиони от банковите сметки от „Уникредит“ му пратили писмо, с което го канят да се яви в офиса на банката, за да му бъде възстановена някаква сума. Когато отишъл, се оказало, че му предлагат 10%, от изчезналата сума. „Може би искаха така да го направят. Аз да се съглася да взема тази елементарна сума и да се приключи със случая и да кажат: „Ето, той взе сумата. Наистина много боли, когато хора с чист труд са си изкарали парите и по такъв начин да бъдат ограбени и след това банката да се прави на ощипана“, ожали се футболистът. Той отказал да вземе смехотворната компенсация от банката.

„Аз ги попитах: „Добре де, тези пари в коя сметка са? При положение че аз все още имам сметки при вас, които все още не са затворени“. И те ми казаха: „В една сметка, която ние сме открили“. Какво ще рече една сметка? И не ми и казват откъде идват тези пари. Как са преценили, при положение че преди три месеца ми изпращат мейл, че не трябва да ми възстановят нито един лев, след три месеца те решават да ми възстановят. Как, защо и откъде?“, попита Мартин Петров. Той разкри, че по време на преговорите с банката от финансовата институция изрично настояли той да се яви в офиса им сам, а не с адвокати, вероятно надявайки се да успеят да се възползват от семплите му юридически и банкови познания.

Отклонените милиони левове от сметките на Мартин Петров в „Уникредит банк" и последвалите унизителни разпити и намеци от адвокатите на финансовата институция в съдебната зала, че семейството на спортиста е замесено в аферата, вкараха в гроба таткото на футболната легенда Петьо Петров. През декември 2019 г. Петров-старши издъхна на 66-годишна възраст от скоротечен рак. Близки до почерненото семейство на Мартин Петров коментираха, че неговият баща е косвена жертва на наглата банкова кражба, реализирана от високопоставена служителка на „Уникредит банк“ Ирина Аткова.

„Кражбата на милионите от сметките на Мартин Петров, поболяха татко му. Той разви бързо онкологично заболяване от стрес и унижение. Малцина знаят, но скъпоплатените адвокати на „Уникредит“ опитаха в съда да набедят собствения му баща Петьо и майка му Марийка като хората, участвали в източването на парите му“, сподели близък до Мартин Петров. Бившият футболист заведе гражданско дело срещу банката, което обаче беше прекратено от съдията от Софийския градски съд Стефан Кюркчиев с мотив, че липсва голяма част от документацията по банковите операции. На заседанията по делото като свидетели по настояване на „Уникредит“, бяха призовани родителите на футболиста – Петьо и Марийка Петрови, както и съпругата му Ралица. В съдебна зала родителите на Мартин Петров бяха обвинени от юристите на банката, че са участвали в източването на средства от сметките му, тъй като имало банкови преводи към тях, а и те имали достъп до авоарите му.

„Таткото на“ Мартин Петров отключи скоротечен рак след разпитите по тази афера, както и призоваването му в съдебна зала и опита да му бъде вменена вина“, спомнят си приятели на бившия футболист, носил екипите на ЦСКА, „Манчестър Сити“, „Атлетико“ (Мадрид) и записал десетки славни мачове с националния отбор на България

Въпреки произнасянето на осъдителната присъда от 15 години затвор на единствената подсъдима Ирина Аткова и решението на съда за пълна конфискация на имуществото й, Мартин Петров едва ли ще получи някога парите си. На името на банкерката не се води нищо. Тя от години се издирва и от нея няма следа. Мълвеше се, че е избягала в Южна Африка, но следите й се губят.

Източник: Уикенд