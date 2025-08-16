Лекар е загиналият пътник в автобуса, в който влетя с аудито си 21-годишният Виктор Д-р Иса Али е родом от сирийския град Ракка, но е завършил медицина в България https://crimes.bg/vodeshha-tema/lekar-e-zaginaliyat-patnik-v-avtobusa-v-koyto-vletya-s-audito-si-21-godishniyat-viktor-3/170289 Crimes.bg

Лекарят от сирийски произход д-р Иса Али е 60-годишният мъж, който загина вчера в жестоката катастрофа, при която лек автомобил "Ауди буквално влетя в прозорците на спрял на червен светофар автобус на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков". Това съобщиха координаторът за Европа в Главното мюфтийство Мустафа Избищали и арабистът и преводач Мажд Алгафари в профилите си във Фейсбук.

Д-р Али е родом от сирийския град Ракка. На 15 септември е трябвало да отпразнува своя 61-ви рожден ден. В профила си в социалната мрежа лекарят е отбелязал, че е завършил "Акушерство и гинекология" в Медицинския университет в Пловдив, след което е работил в Стара Загора и Бургас.

Сигналът за инцидента бе подаден в 1.56 часа. Тогава 21-годишният Виктор Илиев се вряза с аудито си в спрелия градски автобус, пътуващ по една от нощните линии в София.

Д-р Иса Али, който е бил единственият пътник в автобуса, е и единствената жертва. Общо шестима са ранените - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства. Трима от тях се борят за живота си в две болници - Военномедицинска академия и "Пирогов".

Вчера Софийската градска прокуратура повдигна обвинение срещу 21-годишния Виктор Илиев и го остави под стража за 72 часа. Утре от държавното обвинение ще поискат от съда да наложи на младежа най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Лекият автомобил, който е управлявал обвиняемият, е иззет при огледа на местопроизшествие. Оказа се, че аудито е собственост на мъж, който не познава Илиев.

"Не познавам дори момчето, което е карало. Нямам никаква идея. Колата съм я дал на друг човек за ползване. Нямам идея как, защо е дадена на този келеш като цяло. Аз нямам никаква идея наистина, разбрах сутринта, когато ми се обадиха от полицията", коментира вчера собственикът на аудито.

