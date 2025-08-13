Кой е мистериозният оръжеен бос Христо Христов, когото прокуратурата разследва за връзки с Русия

Кой е мистериозният оръжеен бос Христо Христов, когото прокуратурата и полицията разследват за връзки с Русия. Христов е съсобственик на фирмата, която органите на реда тарашат днес в лъскава офис сграда на бул. Черни връх в София - Сейдж консултантс АД.

Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени, посочват от прокуратурата.

В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ).

Действията в изпълнение на молбата за правна помощ се извършват под надзора на Върховна касационна прокуратура.

Името на Христо Христов прогърмя у нас покрай новината, че през 2019 г. е купил имение за близо 35 милиона лева в най-баровския квартал в Лос Анджелис - Бевърли Хилс.

Покрай най-разрушителните пожари в историята на Лос Анджелис в началото на тази година, които изпепелиха над 15 000 частни имота, обществени постройки и отнеха живота на близо 30 невинни хора, стана ясно, че огънят е бил милостив спрямо най-скъпото имение на българин в Града на ангелите.

Българският оръжеен магнат го купува от израелския висш военен Гал Ашер. То е смятано за едно от най-скъпите и модерни в района.

Към днешна дата имението се оценява на 50 милиона долара. 66-годишният бизнесмен и оръжеен търговец Христо Христов е собственик на дузина търговски дружества в България, като най-печелившите сред тях са „Сейдж консултантс““ и „Сейдж технолоджис“. Чрез тях той стопанисва оръжеен завод в Пловдив, в който работят на 500 души.

Фирми на Христов са партньори и дистрибутори на оръжия, произведени в „Арсенал“ – Казанлък и ВМЗ – Сопот.

Личността на бизнесмена е обгърната в тайнственост, а медиите дори не разполагат с негова снимка. За него се знае, че е роден в Русе, завършва висше образование в Унгария, след което подхваща бизнес в Австрия.

Притежава луксозни имоти във Виена, Париж, Цюрих и Лондон. Имотът в Бевърли Хилс е перлата в короната му.

През 2013 г. медиите у нас гръмнаха, че Христов е купил имот в една от най-скъпите и престижни сгради във Виена - "Пале принсипе", която се намира на крачки от катедралата "Свети Стефан". Така негови съседи станаха много руски олигарси.

Тузарският палат в Ел Ей е точно зад 5-звездния хотел „Бевърли Хилс“, има фоайе с височина над 7,6 метра, 25-метров компютъризиран водопад със светлинно шоу, огромна външна беседка, конферентна зала и паркинг за над 20 автомобила.

Сградата е със 7 спални, гигантски хол, 11 бани, огромен басейн с филтрирана морска вода, частен киносалон, три камини, сауна, парна баня и фитнес.

През юни 2012 година избухнаха взривове в оръжейните складове на “Берета трейдинг" край Петолъчката и убиха 3-ма души. Унищожени бяха боеприпаси за десетки милиони. Една от фирмите, които ползват складовете на “Берета", бе “Сейдж консултантс" на Христо Христов и съдружника му Генчо Христов.

През пролетта на тази година стана ясно, че Христов строи производствена база в Пловдив. Оръжейният търговец инвестира в града чрез фирмата си „Сейдж технолоджис“ ООД, където е мажоритарен собственик. Той вече е построил модерна сграда на Околовръстното съвсем близо до разклона за Прослав. Базата е огромна, на 4 етажа, но още не е пусната в експлоатация, според местни медии.

Според Търговския регистър предметът на дейност на дружеството е изработка на машинни елементи, агрегати и електронни устройства. В началото на годината „Сейдж технолоджис“ ООД е започнало спорадично да търси персонал с обяви за работа в онлайн търсачките. Набирали са се конструктори по електроника, машинен оператор на CNC струг, счетоводител, специалист логистика и др.

В бизнес средите Христо Христов обаче е по-известен с другата си фирма -„Сейдж консултантс“, през която търгува с оръжия, боеприпаси и стоки с възможна двойна употреба. Дружеството работи с продукция на заводите в Червен бряг и Провадия.

В борда на директорите на компанията освен Христо Христов присъства и Генчо Христов, съпруг на Дора Праматарова. Чрез фирмата си „Прайм-ДС“ преди доста години семейството разбуни имотния пазар в Пловдив. През есента на 2007 година теренът на някогашната Сточна гара - земя и сгради, беше продадена на „Прайм-ДС“.

Сделката беше парафирана от министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, който отговаряше за държавната собственост. На търга с тайно наддаване се явиха общо 11 компании, но "Прайм-ДС" успя да пребори конкуренцията. Впоследствие теренът бе апортиран в ново дружество - „ТПЦ Тримонциум Център Пловдив“. Две години по-късно цялата фирма е придобита от Einkaufs-Center Plovdiv, регистрирана в Хамбург, а в края на 2017 година 36 декара от зоната на Сточна гара минаха в ръцете на Nepi Rockcastle. Цената на придобиване е около 17 милиона лева.

Както е известно, южноафриканският фонд ще строи четвъртия мол в града под тепетата. Сега Праматорова и Генчо Христов са сред сериозните инвеститори на имотния пазар в София.

Източник: pik.bg