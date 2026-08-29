Как Райко Кръвта застреля Жоро Илиев, уплашен, че Главния е поръчал убийството му Босът на ВИС-2 ликвидиран от снайперист в Слънчев бряг, докато празнува европейска победа на „Локомотив“ (Пловдив) https://crimes.bg/vodeshha-tema/kak-rayko-kravta-zastrelya-zhoro-iliev-uplashen-che-glavniya-e-porachal-ubiystvoto-mu-3/200043 Crimes.bg

На 25 август 2005 г. в Слънчев бряг снайперист застреля 39-годишния бос на ВИС-2 Георги Илиев – Главния, докато празнуваше победата на футболния си тим „Локомотив“. Днес криминалистите са категорични, че кървавото убийство е дело на пернишкия наркобос Райко Алексиев – Кръвта, макар в подземния свят да се споменава и снайперистът Красимир Станчев – Легионера. Главния намира смъртта си заради близкия си авер Васил Горчев – Кьоравия, убит в Благоевград. Жестокият конфликт между тях възниква заради разбита фабрика за амфетамини и невъзстановен дълг от 400 000 долара.

След показната смърт на Кьоравия, Георги Илиев привиква Райко Кръвта в столицата, където брутално се гаври с него и го обвинява директно за екзекуцията. В последвалите месеци полицията смазва целия наркобизнес на перничанина. Смъртно уплашен от слуховете, че Главния му е вдигнал мерника и смъртната му присъда е подписана, Райко Кръвта решава да изпревари събитията и го убива с флоберка. Няколко месеца по-късно самият той е ликвидиран като кървава вендета от силовата групировка.

През 2013 г. МВР погна бащата на Райко – Васил Василев, по-известен като бай Васо Златаря и бандата му, но доказателства така и не бяха събрани. Междувременно рецидивистът Николай Генов – Тавата разкри, че за показния разстрел на брата на Главния – Васил Илиев през 1995 г. са отговорни сръбският наемник Божко Пантич и бивш български командос с фамилия Пинайчев, които били покривани от него в София.

Източник: Уикенд