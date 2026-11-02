Кадър на Калоян Методиев управлява като бащиния държавна фирма Компанията „Екоинженеринг-РМ“ за пречистване на водите от уран е била разследвана от прокуратурата https://crimes.bg/vodeshha-tema/kadar-na-kaloyan-metodiev-upravlyava-kato-bashtiniya-darzhavna-firma-3/204964 Crimes.bg

Чистката в държавната администрация, предприета от новата власт в лицето на Румен Радев, достигна и до Министерството на икономиката. От няколко седмици на бюрото на премиера стои папка с парещи сигнали за нарушения в държавното предприятие „Екоинженеринг-РМ“. Тази затворена компания се занимава с пречистване на водите от уран под шапката на Държавната консолидационна компания. Дружеството се свързва с кадри на Корнелия Нинова и нейната дясна ръка Калоян Методиев, бивш началник на кабинета на „Дондуков“ 2. Днес под ръководството на Светослав Михайлов държавни средства се харчат безотчетно.

Сигналът до Румен Радев разкрива раздут щат в офисите и уволнения на опитни специалисти, заменяни със среднисти и бивши сервитьори. Изкуственият интелект SIGMA AI е засякъл десетки обществени поръчки, възложени без конкурси чрез договаряне с близки до Михайлов фирми. Обектът за пречистване на радиоактивни води „Искра“ край Нови Искър не работи от три години поради липса на вода, но генерира разходи. Назначени лица получават двойни заплати, без да посещават обектите.

Ръководството редовно организира пищни тиймбилдинги в луксозни петзвездни хотели. На тези събития присъстват директори от ведомството, които вместо да одитират фирмата, умишлено си затварят очите. Прокуратурата и АДФИ са започнали проверки през 2025 година, но до момента резултати липсват. Свидетели твърдят, че съществуват видеозаписи, показващи корупция в Лозенец. Държавното предприятие „Екоинженеринг-РМ“ е с капитал от 250 000 евро, но дейността му прилича на бащиния.

Източник: Уикенд