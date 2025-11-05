Изкуственият интелект вече е колега - можете ли да работите с него? https://crimes.bg/vodeshha-tema/izkustveniyat-intelekt-veche-e-kolega-mozhete-li-da-rabotite-s-nego/176698 Crimes.bg

Трудовият пазар се променя по-бързо от всякога. Изкуственият интелект, автоматизацията и дигиталните инструменти вече са част от почти всяка професия. А това, което до вчера беше умение по желание, днес е задължително условие за успех.

Професиите се променят, а с тях и изискванията към работещите. Днес умението да използваш технологии, да търсиш и анализираш информация, да разбираш как работи изкуственият интелект, е новата грамотност на пазара на труда.

Работните места няма да изчезнат, но ще се променят. Въпросът е не дали, а колко подготвени ще сме за новата ера на технологиите.

Обученията, които подготвят хората за професиите на бъдещето

И ако се чудите откъде да започнете - решението е просто. Вече има безплатни обучения по дигитални умения, финансирани от държавата, които помагат на хора от всички възрасти да наваксат с новите технологии. Те обхващат всичко - от базови компютърни знания до по-напреднали теми като работа с онлайн инструменти, дигитална сигурност и използване на съвременни приложения в професионалната среда.

Тези обучения подготвят хората да се справят с промените на пазара на труда - да работят с нови технологии, да използват изкуствен интелект, да се адаптират към професиите на бъдещето. Идеята не е да станете програмист, а да се научите да използвате технологиите във ваша полза, независимо дали сте служител, предприемач или човек, който тепърва търси нова посока.

Във все повече компании се използват инструменти с изкуствен интелект, които пестят време и увеличават продуктивността. Програми помагат за анализ на данни, писане на текстове, обработка на изображения, дори и за обслужване на клиенти. Това не отменя човешката роля - просто променя фокуса ѝ. От рутинни задачи преминаваме към по-креативни и стратегически дейности.

Днешните технологии не отнемат работните места - те създават нови

Във всяка сфера се появяват нови роли: хора, които управляват системи с изкуствен интелект, обработват данни, общуват онлайн с клиенти, създават дигитално съдържание. За да заемете тези позиции, не е необходимо да сте IT специалист - нужно е да знаете как да използвате технологиите във ваша полза.

Безплатните курсове по дигитални умения са точно това - реален шанс за професионална реализация в новата икономика. Те са достъпни за хора между 16 и 65 години и се предлагат на различни нива - от базови до напреднали. В тях участниците учат как да използват изкуствен интелект и онлайн инструменти в работата си, как да общуват дигитално, да търсят и анализират информация, да пазят личните си данни и да бъдат ефективни в модерна работна среда.

След успешно завършване получавате официален сертификат, издаден от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) и признат в целия Европейски съюз - документ, който доказва реалните ви умения и отваря врати за нови възможности, както в България, така и в чужбина.

Пазарът на труда вече не търси просто опит, а гъвкавост, адаптивност и дигитално мислене. Затова тези обучения не са просто курсове - те са инвестиция във вас и в бъдещето ви. Ако искате да сте подготвени за новите професии, да използвате изкуствения интелект като инструмент, а не като заплаха, и да се реализирате в условията на променящия се пазар - сега е моментът да започнете.

Обученията по дигитални умения се осъществяват с подкрепата на средства, предоставени от НПВУ П3-С1.I3 „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за възрастни", Компонент II „Обучения за DI-GI умения и компетенции".

Как да се включите?

Достатъчно е да се свържете с най-близкото бюро по труда или да проверите информацията на сайта на Агенцията по заетостта.