Глобиха „Билла“ с 406 бона

Колкото и невероятно да звучи, факт е, че гражданското общество, понякога работи, дори и в България! Една от най-големите вериги супермаркети в страната ни отнесе сериозна глоба тази седмица заради заблуждаваща реклама, пробутваща обикновено олио, маскирано като чист зехтин екстра върджин. Това е „Билла България”. След като още миналата година „Уикенд” вдигна шум по този въпрос, Комисията за защита на конкуренцията, макар и със закъснение, все пак се задейства по проблема и го доведе до справедлив финал. Веригата е глобена с близо 406 000 лева заради заблуждаващата си реклама

Всичко започна, когато миналия юни от „Билла“ пуснаха по телевизията реклама на промоциите си, в която с бодър глас се съобщаваше, че се предлага „маслиново масло екстра върджин „Басо бленд“ за 10.99 за литър. Същото звучеше като аудиореклама в самите магазини, а най-вероятно се е въртяло и по радиото. Никой не съобщи, че „маслиновото масло“, по-популярно у нас като зехтин, всъщност е едва 20% в бутилката. Останалото беше обикновено слънчогледово олио. Тези 20% бяха описани на етикета, но графичното оформление беше такова, че малко хора да обърнат внимание на информацията. Етикетът от обратната страна на бутилката с дребни букви даваше точно описание – в случай, че някой се сети да го прочете.

Доста хора тогава споделиха, че са се хванали на въдицата и са си купили от „евтиния“ зехтин. Чак когато са опитали вкуса му, са усетили, че нещо с него не е наред, но вече било късно. Много малко клиенти са се сетили, че думата „бленд“ (blend) означава „микс“. Повечето са останали с впечатление, че марката на зехтина е „Басо бленд“ и са си купили олио за 11 лева без една стотинка, мислейки го за зехтин.

По онова време зехтинът във въпросната верига вървеше за около 40 лв. за литър, т.е 20-те процента „Басо бленд“ (200 мл), са стрували 8 лева. Останалите 4 лева от промоционалната цена са били 800 милилитра олио, което прави 5 лева за литър. Най-скъпото олио, което се продаваше в този магазин тогава, беше по 3,99 лева за литър, а имаше и марки за по 2,49 лв. Това означава, че олиото в този „бленд" е било двойно по-скъпо от нормалното, и то само когато продуктът е на промоция. Редовната цена на „бленда беше 15,99 лева, т.е. 800-те грама олио в бутилката излизаха по 8 лева (10 лева за литър).

Всички тези сметки „Уикенд направи още миналия юни. Чак в края на миналата година КЗК се самосезира по повод промоционална кампания на дружеството. Държавният орган стигна до извода, че начинът, по който продуктът е представен, е подвеждащ, доколкото съзнателно е премълчана съществена информация относно съдържанието на продукта.

„В посланията се акцентира върху съдържанието на маслиново масло с произход и качество, внушаващи по-висока стойност, което реално е 20%, като в същото време не се посочва основната съставка – слънчогледово олио 80%“, посочват от Комисията.

Самосезирането дойде след публикация на сайта на Асоциация „Активни потребители” от началото на ноември 2024. г., в която се посочва, че продуктът е със заблуждаващ етикет. Българската агенция за безопасност на храните тогава установи, че съдържанието на въпросния етикет противоречи на европейското законодателство, и спря от продажба спорния „бленд”.

Финалът на цялата сага дойде преди дни с имуществена санкция на „Билла България“ ЕООД в размер на 405 936 лв., наложена за заблуждаваща реклама.

От веригата се защитиха, че са предлагали продукта във вида, в който е бил доставен, и с информацията от неговия етикет, поставен от производителя, като не носят отговорност за етикетирането му. Освен това акцентът в рекламата не бил съдържанието на продукта, а намалената му цена. Третият аргумент, с който веригата се опитва да оправдае действията си, е, че клиентите били запознати с реалната цена на зехтина и нямало как да се заблудят, че купуват чисто маслиново масло за 11 или дори за 16 лева. Това обаче не е вярно, тъй като, както вече писахме, много хора се оплакаха, че са се заблудили.

