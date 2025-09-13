Гълъбин Боевски отвлечен и убит като „Наглите“? Никой не го е виждал от месеци, върви слух, че е ликвидиран от южноамерикански картел https://crimes.bg/vodeshha-tema/galabin-boevski-otvlechen-i-ubit-kato-naglite-3/172426 Crimes.bg

Олимпийският шампион по вдигане на тежести от Игрите в Сидни през 2000 г. Гълъбин Боевски е изчезнал безследно тази пролет, а съпругата му Красимира, дъщеря му Сара и синът му Пол нямат информация за съдбата и местонахождението му.

Според мълвата, която се разпространява сред представителите на подземния свят, Боевски е изчезнал в началото на април, след като е предприел пътуване от Португалия към Испания за среща с неизвестни засега лица. Оттогава мобилните телефони на щангиста наркотрафикант са изключени, а той не може да бъде открит.

Неофициално се твърди, че за последно телефоните на Боевски са били засечени в района около Валенсия в Испания. Щангистът обаче не е обявен за издирване от своето семейство, заради което съществуват съмнения, че може да се укрива на Иберийския полуостров или пък да е отпрашил към Южна Америка под чужда самоличност.

Основната версия, която се разпространява в ъндърграунда за изчезването на Гълъбин Боевски обаче гласи, че 51-годишният силов атлет е бил отвлечен и ликвидиран по заповед на южноамерикански картел като отмъщение за паднала наркопратка и съмнения, че българинът е сътрудничил на полицейските власти в Португалия. Други допускат, че изчезването му може да е свързано с ареста на бившия лекоатлет и европейски шампион по скок на дължина Петър Дачев, който тази пролет бе задържан в района на Петрохан, докато прекарва с товарен камион 30 кг. кокаин. Твърди се, че лекоатлетът Дачев е бил муле на Боевски в канал за трафик на кокаин от Испания към Турция, минаващ през България.

Преди малко повече от година Гълъбин Боевски бе освободен предсрочно от затвора в Португалия, в който се озова през есента на 2020 г. заради опит да прекара близо 1000 кг. кокаин от Южна Америка. Впоследствие Гълъбин беше осъден на 6.5 г. затвор за трафик на кокаин, оценен на над 50 млн. евро и въдворен в затвор в португалския град Фаро, където трябваше да излежи присъдата си до лятото на 2027 г. Боевски обаче бе пуснат на свобода предсрочно въпреки съдебното си досие и предишно сходно провинение, свързано със залавянето му с дрога на летището в Сао Пауло, Бразилия.

Именно със задържаното количество кокаин на стойност над 50 млн. евро в Португалия, мнозина представители на родния ъндърграунд си обясняват безследното изчезване на Боевски и разпространяват мълвата, че той вече не е между живите.

Запознати разкриват, че щангистът наркотрафикант си е навлякъл гнева на южноамерикански картел заради конфискуваната по негова вина от властите в Португалия дрога. Боевски е сочен като отговорен за провала, тъй като е допуснал агент под прикритие на португалските служби за сигурност да се внедри в оглавяваната от картела структура за трафик на кокаин от Южна Америка към Европа.

Наркоканалът в Португалия с участието на българина беше разкрит и разбит благодарение на агент под прикритие на полицията в Португалия, приел самоличността Филтро, който е бил нает от Боевски да транспортира с лодка кокаиновия товар към Испания.

Акцията по залавянето на Гълъбин Боевски и съучастниците му от канала за трафик на наркотици беше проведена на 27 октомври 2020 г. при секретна операция на португалската полиция с кодово име „Твърда земя“. Тогава десетки маскирани спецполицаи щурмуваха луксозна вила в град Луле, част от най-южния регион на Португалия – Алгарве, и арестуваха Гълъбин Боевски и още двама негови сподвижници в трафика на дрогата – англичанина Кристофър Допсън и черногорец на име Младен.

Часове преди това Гълъбин Боевски се срещнал в съседния град Албуфейра с агент под прикритие на полицията в Португалия, приел самоличността Филтро, който няколко месеца по-рано успял да спечели доверието на българския щангист и бил ангажиран с транспортирането на кокаина от Португалия към Испания. На 29 септември 2020 г. черногорецът Младен и Боевски плащат 25 000 евро на ченгето под прикритие за негови първоначални разходи по прекарването на дрогата към Испания с автомобил, без да подозират, че партньорът им документира срещите си с тях в очакване на доставката на наркотиците.

Кокаинът пристига в португалски териториални води с платноходка с наименованието „Бонзар“, управлявана от британеца Кристофър, на 26 октомври 2020 г. 50-те бали с бял прах с чистота 94% са прехвърлени на друг плавателен съд, който пуска котва на брега на Алгарве. Оттам дрогата е натоварена в микробус с двойно дъно, който е паркиран пред наетата от трафикантите вила в Луле. Боевски, черногорецът Младен, капитанът на яхтата „Бонзар“ Кристофър и друг техен помагач са арестувани минути след като показват дрогата на тайния агент Филтро.

При разпитите всички отричат вината си, а Боевски лъже, че е само преводач –единствен от бандата знаел португалски и бил нает, без да уточнява от кого, само за да води преговорите по прехвърлянето на кокаина. Олимпийският шампион от Сидни обаче е закован от показанията на тайния агент Филтро и на 11 спецченгета, участвали

в секретната полицейска операция „Твърда земя“. Най-голямата улика срещу Боевски е открита в мобилния му телефон, оказва се, че щангистът не е изтрил своята комуникация с партньорите си за транспортирането на 50-те бали кокаин и 3,6 тона марихуана.

В последвалия съдебен процес обвинението така и не успя да докаже, че Гълъбин Боевски е организатор на разбития наркоканал и така щангистът ни получава сравнително малка присъда – 6 години и б месеца затвор. Единственият от четиримата подсъдими трафиканти на дрога, който призна вината си, е англичанинът Кристофър Допсън. Той беше осъден на 4 години затвор и е бил освободен преди 2 години от затвора в Португалия, след като е изтърпял присъдата си.

Твърди се, че заради комуникацията между Гълъбин Боевски и полицая под прикритие властите в Португалия залавят още няколко кокаинови пратки на стойност стотици милиони евро и арестуват над 15 трафиканти на дрога, вербувани от южноамерикански наркокартел. Заради издънката и загубите на картела Боевски бил нарочен за ликвидиране. Поради съображения за сигурност олимпийският шампион по вдигане на тежести е бил въдворен в самостоятелна килия в португалския затвор, а впоследствие тайно е пуснат на свобода много преди да изтече срокът на наказанието му. Властите в Португалия обаче умишлено са пазели в тайна няколко месеца предсрочното освобождаване на Боевски, за да гарантират безопасността му.

„От него няма нито вест, нито кост вече повече от 5 месеца. Гълъбин е изчезнал, след като е казал на съпругата си, че трябва спешно да замине за Испания. Оттогава никой не го е виждал. Неотдавна се появи слух, че се е прибрал тайно в България, но това не се оказа вярно – роднините му в Кнежа също нямат никаква информация за него. Възможно е да му се е случило най-лошото..., признава родственик на щангиста наркотрафикант.

