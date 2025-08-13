Един от двамата оръжейни босове, които прокуратурата разследва за връзки с Русия, посредничил между Лукойл и кабинета Денков? https://crimes.bg/vodeshha-tema/edin-ot-dvamata-orazheyni-bosove-koito-prokuraturata-razsledva-za-vrazki-s-rusiya-posrednichil-mezhdu-lukoyl-i-kabineta-denkov-3/169983 Crimes.bg

Имената на търговците на оръжие Генчо Христов и Христо Христов, в чийто офиси днес по искате на Киев следователи на Националната следствена служба (НСлС) започнаха претърсвания във връзка с разследване на корупционни престъпления в Украйна и за нелегална продажба на оръжие на Русия, което е в нарушение на международните санкции, не за пръв път се свързват с руската федерация.

През есента на 2023 г,. когато ГЕРБ-СДС и ДПС в продължение на месеци водеха битка с кабинета "Денков" за предсрочното прекратяване на дерогацията на "Лукойл" за внос и преработка на руски петрол, се разбра, че оръжеен търговец с фамилията Христов е посредничил за среща между представители на правителството и руската петролна компания.

Припомняме, че и ГЕРБ, и ДПС настояваха за отпадането на дерогацията, защото чрез нея се финансираше с милиарди режима на Владимир Путин. За свръзката между тогавашното правителство с "Лукойл" чрез "оръжеен търговец с фамилията Христов" разкри председателят на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"Дерогацията веднага трябва да отпадне. Стоим твърдо зад това. Кирил Петков каза, че е готов да жертва правителството. Вече съм абсолютно убеден, че те имат личен интерес от "Лукойл". "Лукойл" е руска компания, собственост на руската държава. С "Лукойл" си говорят премиерът и шефът на кабинета (Тодор Модев - б.р.). Водят частни разговори. Проверете кой оръжеен търговец им е направил срещата с "Лукойл" и комисионите как вървят. Христов му е фамилията", заяви Пеевски в средата на ноември 2023 г..

Няколко дни по-рано той научил за въпросните срещи и разговори лично от министър-председателя на "Промяната". Това се е случило по време на лидерската среща, в която участвал и Бойко Борисов, и на която Денков убедил ГЕРБ-СДС и ДПС да не внасят предложение за отмяна на дерогацията, защото се е разбрал с "Лукойл" да започнат да плащат данъците си.

Още тогава проверка на ПИК в интернет показа, че двама души отговарят на определението на Пеевски - оръжеен бос с фамилия Христов. Това са Христо Христов и Генчо Христов.

