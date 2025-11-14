Цигански барон взе митичния „SS клуб“ на Мартин Нотариуса Станчо Владов от Костинброд и зет му Евлоги Петров са част от схемите на покойния съдебен брокер за уреждане на дела и имотни измами https://crimes.bg/vodeshha-tema/ciganski-baron-vze-mitichniya-ss-klub-na-martin-notariusa-3/177464 Crimes.bg

Станчо Владов от Костинброд, сочен за един от най-влиятелните цигански барони, е сложил ръка на митичния „SS клуб“, в който години наред Мартин Божанов - Нотариуса събира магистрати, за да уреждат дела срещу огромни рушвети. Проверка сочи, че зетят на Владов – Евлоги Петров, тихомълком е станал собственик на помещението в столичния кв. „Гео Милев“, което приживе Божанов бе превърнал в неофициален филиал на Специализирания. наказателен съд.

Дали покрай сделката с имота циганският барон не слага ръка и на картотеката с компромати на Нотариуса? Става дума за стотици видео записи, на които са записани срещи на известни магистрати и бандити, как последните да си платят за оправдателни присъда, или смачкване на разследвания срещу тях. Разговорите се провеждат в частния клуб на Божанов, който в замята на осигурения терен и посредничество прибира процент от договорения рушвет

"Организацията на подобна схема, която действа повече от 10 години, не е по силите само на един човек. Мартин Нотариуса има нужда от помагачи, които да рекламират услугите му и водят нови клиенти. Твърди се, че сред близките помощници на Божанов е зетят на циганския барон Станчо Владов - Евлоги Петров. Явно Петров е много близък на Нотариуса, щом преди смъртта му става собственик на имота в който е настанен „SS клуб“.

Запознати разкриват, че Евлоги Петров, като подставено лице на своя тъст, е помагал и при имотните измами на Мартин Нотариуса - в Имотния регистър показва, че през последните години той е купил десетки апартаменти и парцели в елитни столични квартали. Част от предишните собственици или техните наследници не са много съгласни със сделките и водят дела срещу Петров за тяхното разваляне, с мотив, че договорите са фалшиви.

Имотните измами са повод, макар и косвен, за запознанството между циганския барон Станчо Владов и Мартин Нотариуса, твърдят запознати. Преди години мургавият богаташ използвал услугите на Нотариуса, за да си реши проблемите с прокуратурата. Покрай рушвета двамата се сприятеляват, обединявайки сили в кражбата на апартаменти от безпомощни старци. Към онзи момент Станчо Владов вече е заграбил стотици имоти в комбина с други ромски босове от Костинброд. Печалбите са изключително добри, но при подялбата им Владов се полакомил да прецака своя ортак Тане Танев.

През 2006 г. при продажбата на апартамент Танев научава, че Владов го е изиграл с пари и е прибрал по-тлъста пачка. Проверката му показва, че е прецакан и при предишни подобни сделки. Тани заплашва Станчо, че ако не му се издължи, ще го издаде на ченгетата. Станчо Владов започва да дава различни суми. В един момент обаче решава, че ще му излезе по-евтино да очисти своя партньор. Речено - сторено.

На 12 февруари 2008 Тани Танев е застрелян, със 7 куршума пред заведението си в Долни Дъбник. На ченгетата не им трябва много време, за да разплетат поръчковото убийство. По време на разследването става ясно, че Станчо Владов е дал 50 000 лева на Ивайло Симеонов – Богьовеца и Вергил Славов, част от бандата за мокри поръчки на Йосиф Йосифов - Йоско Костинбродския. Богьовеца и Славов наели трети човек - Александър Йорданов, който да извърши екзекуцията на Танев. Петимата замесени са арестувани от МВР при акция „Килърите 2“, а делото влиза в Специализирания наказателен съд. И там си остава въпреки хвалбите на спецпрокурорите, че събраните доказателства са железни.

Пръст в провала на делото има Мартин Нотариуса, в чийто „SS клуб“ редовни посетители са спецпрокурори и съдии, твърдят запознати. Блаодарение на контактите на Нотариуса са смачкани и други разследвания срещу циганския барон от Костинброд. Преди години в ГДБОП има сигнали, че камионите в транспортната фирма на Станчо Владов „Мерекспрес“ са използвани за пренасяне на дрога към Западна Европа. Покрай „оправянето“ на делото за убийство, Станчо Владов и Мартин Божанов си стават близки и започват да „работят“ заедно по линия на имотните измами. И не само, както показва сделката за „SS клуб“, купен от зетя на Владов – Евлоги Петров.

Вероятно не само Мартин Нотариуса има заслуги за решаването на съдебните проблеми на циганския барон Станчо. Запознати твърдят, че Владов от години е изключително близък с бившия вече главен прокурор Иван Гешев. Толкова близки, че съпругата на Гешев - Детелина Ханчева е назначена на работа във фирмата на Владов „Мерекспрес“. Това е същата фирма, която ГДБОП разследва за трафика на Дрога. Там бившата танцьорка на пилон Ханчева се води на работа, докато завърши право. След това начинаещата юристка прави успешна кариера като адвокат.

Нейни колеги разказват, че Ханчева е вземала огромни хонорари, в пъти над обичайните тарифи, а клиентите й не били никак случайни. Дали така не са се отплащали на съпруга й, не й е отредено да знаем.

Източник: Уикенд