Бивша любовница на Станишев ли командва в Здравното министерство? Зам.-шефът на ДАНС Станчо Станев трудоустроил жена си Ирена Борисова, тя дължи 250 000 евро на фирма, близка до ВИС2 https://crimes.bg/vodeshha-tema/bivsha-lyubovnica-na-stanishev-li-komandva-v-zdravnoto-ministerstvo-3/200033 Crimes.bg

Съпругата на заместник-председателя на ДАНС Станчо Станев – Ирена Борисова, бе назначена за началник на кабинета на здравния министър Катя Ивкова. Назначението буди сериозни съмнения, тъй като Борисова има доста скромен професионален опит в сферата на здравеопазването. Встъпителната й имотна декларация разкрива получен кредит от 250 000 евро от британска фирма, свързана с някогашната силова групировка ВИС-2. Подозренията са, че издигането й цели контрол върху кадровата политика и финансовите потоци в сектора, а заемът може да е отплата за бъдещи услуги.

Сам по себе си Станчо Станев също има доста спорно минало. В миналото той е работил като охранител от НСО на бившия премиер Сергей Станишев. Твърди се, че Станев е бил уволнен от охранителната служба поради отнет допуск до класифицирана информация след постъпил сигнал за връзки с албанската мафия. Преди внезапното си издигане до висок пост в ДАНС, той е работил в системата на Агенция „Митници“.

Съпрузите Ирена Борисова и Станчо Станев

Около Ирена Борисова изплуват и други интересни съвпадения, свързани с периода, когато е била съветник в Министерския съвет. По онова време тя успява да осигури 300 000 лева от държавния бюджет за изграждането на пищна църква в родното си село Пиперков чифлик. Всички тези разкрития поставят сериозни въпроси пред премиера Румен Радев относно кадровите назначения в ДАНС и Здравното министерство.

Източник: Уикенд