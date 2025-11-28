Бивш депутат в имотна сделка за 15 млн. лв. с Киро Японеца Ромският бос купува емблематичния хотел „Лион“ на Лъвов мост от Владимир Табутов с милиони от „Пощенска банка“ https://crimes.bg/vodeshha-tema/bivsh-deputat-v-imotna-sdelka-za-15-mln-lv-s-kiro-yaponeca-3/178653 Crimes.bg

Ромският бос от „Факултета“ Кирил Киров - Киро Японеца е напът да придобие емблематичния хотел „Лион“ в София, разположен на метри от Лъвов мост. Историческата сграда, построена през далечната 1930 г., е обявена за продан от собственика й Владимир Табутов.

42-годишният предприемач, роден в Благоевград, е съучредител на „Продължаваме промяната“ и бивш депутат в 47-ото и 48-ото Народно събрание, но през пролетта на 2023 г. се оттегли от политиката, за да се посвети изцяло на бизнеса си.

Запознати с течащите преговори между Киро Японеца и доскорошния депутат от „Продължаваме промяната“ разкриха, че стойността на имотната сделка е за около 15 милиона лева. Засега не е известно дали след продажбата сградата ще продължи да изпълнява функциите на хотел, или босът от „ Факултета“ ще опита да смени статута й, префасонирайки я в бизнес и офис здание. Последното обаче ще е трудна задача, тъй като сградата се води паметник на културата

Владимир Табутов сложи ръка върху софийския хотел „Лион“ на Лъвов мост и още три хотела от същата верига - в Слънчев бряг, Боровец и Банско, през есента на 2022 г., когато беше депутат от „Продължаваме промяната“

Сделката тогава беше извършена чрез фирма „Хотели Лион“ ЕООД, която беше придобита от дружеството „Лавс“, собственост на Табутов срещу сумата от 29 милиона лева. Покупката на четирите хотела привлече медийното внимание върху народния избраник от „Продължаваме промяната“ и се оказа, че той е сред най-богатите депутати в 47-ото Народно събрание. Според декларацията му пред КПКОНПИ от 2022 г. Табутов притежава апартамент за 1,5 млн. лв. в София, фирма за изграждане на

Фотоволтаични паркове, оценена на 1 милион лева, акции във фирми, банкови влогове за 160 000 лева и 700 000 долара. Той беше декларирал и 2,6 милиона лева, получени през 2019 г. от дивиденти, както и вземане в размер на 744 000 лева, предоставено на собствената му фирма.

Запознати с бизнеса на Владимир Табутов коментираха, че благоевградският предприемач е обявил за продан софийския хотел „Лион“ на Лъвов мост още през лятото, но не и останалите хотели от същата верига.

Построен през 1930 г. и първоначално получил наименованието „Савой“, хотелът е бил първият в столицата от стоманобетон и сред най-модерните сгради в София с впечатляваща визия. Във всяка от 52-те стаи е имало топла вода, отоплението е било централно, а на партерния етаж се е разполагал виенски салон. Впоследствие хотелът е преименуван на „Лион“, а през 2019 г. сградата беше реставрирана. Към днешна дата хотелът разполага с 31 стаи и 2 апартамента, а общата му застроена площ е 2078 кв. м.

Най-вероятният следващ собственик на историческата сграда Киро Японеца реализира тази пролет грандиозна имотна сделка за 76 млн. лв. с „Пощенска банка, продавайки на частния трезор бизнес сградата си на столичния бул. „Васил Левски“ 15-21. Разположена върху терен от 2 декара край НДК и със застроена площ от 6900 кв. м, сградата беше изградена на два етапа от Киро Японеца, който през 2008 г. присъедини към имота и Двойната къща, която беше със статут на паметник на културата. Именно с милионите, получени от „Пощенска банка“, Киро Японеца ще финансира покупката на хотел „Лион“. Босът от ромското гето „Факултета“. води преговори за покупката и на друга бизнес сграда – в столичния кв. „Младост“.

Паметливи хроникьори на родния ъндърграунд припомнят, че заради сградата до НДК, продадена тази пролет за 76 милиона лева, Киро Японеца на два пъти беше мишена на наемни убийци, но оцеля по чудо. Твърди се, че неуспешните покушения са поръчани от неговия племенник Георги Любенов - Йончо, на когото през 2002? г. Киров прехвърля апетитния парцел край НДК заради съдебни проблеми. През 2003 г. двама мотористи стреляха по лимузината на Киро Японеца в София, а години по-късно Киров сам разказа за този атентат в съдебна зала.

„Видях след моя мерцедес да се движи мотор. На него бяха двама. На бул. „Никола Мушанов“ спрях на червен светофар. Спря и моторът плътно до задния ми ляв калник. Мина ми през акъла, че може да са килъри. Онази сутрин отивах на среща с брата на банкера Емил Кюлев - Георги, в ДЗИ Банк. Мотористите бяха с маски и каски. Пред моята кола имаше още пет-шест автомобила, подадох газ и минах в насрещното. В този момент куршумите заваляха почти от упор.

Завих към бул. „Гешов“ и спрях. Моторът ме подмина. Бях уплашен! Слязох и се качих в друга съвсем случайна кола. Закараха ме до Военна болница. Тогава се спасих, тъй като носех бронебойна жилетка“, описа неуспешното покушение над себе си Киров.

Две години по-късно, на 9 април 2005 г., Киро Японеца е уцелен в главата от куршум, изстрелян от наемен убиец с пушка тип „Флоберка”, докато излиза от офиса на бул. „Васил Левски“. Куршумът се пръска на 7 парчета, а лекарите от „Пирогов" извършват истински подвиг, успявайки да спасят живота му със серия от операции. Докторите вадят оловните частици една по една, но едно от парчетата от куршума и до ден днешен е заседнало в главата на Японеца. Това е и причината Киров да има изрична лекарска забрана да лети със самолет.

След няколко месеца в кома и дългогодишно възстановяване в реномирани клиники в Израел и в Австрия днес Киро Японеца е здрав като бик и все още е неформалният бос №1 в най-големия ромски квартал в София „Факултета“.

За първото неуспешно покушение срещу него на първа инстанция през далечната 2016 г. в Специализирания съд бяха осъдени Йосиф Йосифов - Йоско Костинбродския и Ивайло Симеонов - Богьовеца, които получиха по 17 години затвор. След разфомироването на специализираното правосъдие обаче делото за покушението срещу Киро Японеца мина в забвение.

Източник: Уикенд