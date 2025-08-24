Абсурд: Дарио Стоев и Васил Василев, охранители от Лом "изграждат" критичната инфраструктура на България

Около 7.00 ч. на 2 август в междугарието Габарево – Тъжа е дерайлирал един от вагоните на товарен влак. Транспортна полиция е уведомена за случая. Причините за инцидента се изясняват…

Почти ежедневна информация в българските медии, но къде всъщност се корени причината за това? Без образователен ценз и без никакъв опит в строителството, най-малкото пък в железопътното, няколко здравеняци от бедното крайдунавско градче са усвоили близо 800 милиона от парите на европейските, в това число и български, данъкоплатци.

Бодигардовете Дарио Стоев и Васил Василев, както и колегата им от охранителния бизнес Тони Тодоров, всичките от Лом, са се специализирали, не толкова в усвояване на строителната професия, колкото в печеленето на обществени поръчки с политическо покровителство и трансформирането на стотиците, подарени им, милиони в луксозни имоти, скъпи коли, часовници и бижута.

Ломските „бизнесмени“ ремонтират и санират общежития, детски градини и площадки, спортни зали, училища, домове за възрастни хора, изграждат горски пътища.., но само виртуално.

Най-скандална от всичките им строителни авантюри се оказа държавната жп поръчка от Националната компания железопътна инфраструктура /НКЖИ/ за модернизация на две отсечки : Оризово – Михайлово и Костенец – Септември.Чрез фирмите Инфраструктурно строителство АД и Транс логистика ЕООД гардовете от Лом усвояват 800 милиона, а сделката се разследва от ОЛАФ и Европрокуратурата.

Интересно също така е и обстоятелството, че договорите с НКЖИ гардовете подписват по време на третия мандат на Бойко Борисов 2016-2019 г., а единият от тях, Васил Василев, е бил в екипа на НСО, който го охранява по време на втория му мандат.

За зла участ на ломските бодигардове обаче се оказа фактът, че настоящият главен евро прокурор Лаура Кьовеши е родена на отсрещния бряг на Дунав и е напълно наясно с Балканските корупционни практики….Ежеседмично в България влаковете дерайлират, палят се, катастрофират, а закъсненията им са обичайна практика…

