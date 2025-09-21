Жени Живкова: Жената на Малък Тошко го съсипа!

Евгения Живкова вече не прилича на себе си. Това установиха присъстващите на честване на дядо й в родния му край. Внучката дизайнерка на Бай Тошо дойде на събитието залиняла, посърнала и облечена 5 за 4.

„На 7 септември бяха с децата й пред паметника на Тодор Живков в Правец, а след това и в къщата му музей. Когато Жени се появи, мнозина първоначално не я разпознаха. Беше отслабнала до неузнаваемост, сигурно с поне 15 килограма, а и тоалетът й бе изключително семпъл. Преди винаги носеше само стилни дрехи“, споделиха почитатели на бившия Първи. Според тях госпожата е станала кожа и кости от мъка по брат й Тодор Славков, който се самоуби през лятото.

Според близки до внучката на Тато, тя обвинява за трагичния край на брат си бившата му половинка Силвия Пантева, вдовица на убития сикаджийски бос Поли Пантев. Тя се събра с Тодор Славков малко след като гръмнаха мъжа й. Плод на любовта им е единственото дете на Малък Тошко – Катерина.

В последните 2-3 години отношенията между бившите партньори били силно обтегнати. Силвия не спирала да тормози Тодор Славков, като му втълпявала, че е неудачник. Двамата имали поредица жестоки скандали, като последната им кавга била отново за пари. Случила се няколко месеца преди абитуриентския бал на дъщеря им. 18-годишната красавица завърши средното си образование в Лицея за надарени деца в Горна баня, основан от нейната баба Людмила Живкова, но на тържеството баща й не се появи.

Причина да вземе трудното решение да лиши дъщеря си от своето присъствие на празника й Тодор Славков взел след груб скандал с майката на Катерина. Той дал на Силвия сумата от 10 000 лева, но тя й се сторила крайно недостатъчна. „Не те ли е срам, тези пари за нищо не стигат! И за дъщеря си ли не успя да заделиш някой лев?“, изригнала Силвия. Огорченият Тодор предпочел да не се явява на бала, за да не се разстройва.

Според Жени Живкова майката настройвала дъщеря си срещу таткото, като му втълпявала, че той е просто един безотговорен пияница. На опелото на Тодор Славков на всички присъстващи направи впечатление, че сестрата на покойника изобщо не разговаря с бившата му половинка и демонстративно страни от нея.

Източник: Уикенд