Лилия Асенова – баба на убития в мола Краси: За нас вече слънце няма, нашето слънце угасна

Столичният квартал „Димитър Миленков“ е изправен на нокти след жестокото убийство на 15-годишния Краси в столичен мол в неделя, 19 октомври. Кървавият екшън потресе страната и отвори куп въпроси, за които доскоро обществото ни бе мълчало, но очевидно идва времето, в което няма да можем да крием главата си в пясъка като щрауси.

Роднини и близки на Краси са категорични, че хладнокръвният убиец, чието име се притесняват да назовават (момчето е известно като Гого – бел. авт.), трябва да си получи заслуженото. А то по думите им е доживотен затвор и достойна кръвнина, която да вземат като обезщетение за причиненото им зло.

Бабата на Краси споделя, че внукът й бил изключително миролюбива душица, от типа хора, които на мравката път правят. Въпреки това не случил на компания, нито на приятели.

66-годишната жена не допуска, че убийството е планирано. Според нея причина за белята е момиче, чието име засега не се споменава в медиите, но е публична тайна фаталната й роля. Девойката трябвало да „излезе на светло“ и да разкаже защо се е стигнало до трагедията, имало ли е друг начин да се решат нещата.

Лилия се притеснява и от семейството на задържания 15-годишен младеж. Лоша слава им се носела в квартала. Занимавали се с какви ли не противозаконни неща. Според мълвата спектърът им на дейност бил доста широк – от закупуване на гласове през схеми с бързи кредити, та до търговия със забранени вещества. Само ден след като убиецът пробол фатално Краси, негов братовчед намушка друго момче. Инцидентът се раздухал в медиите, но последици за агресора едва ли щяло да има.

„За нас вече слънце няма, нашето слънце угасна. Много го обичахме Краси, всички го обичахме. Сега сме сплотени. Дойдоха да ни подкрепят морално бащата и другата баба. на внука ми, те са голям род. Аз заставам плътно зад дъщеря си. На успокоителни е доколкото могат да й помогнат хапчетата. Краси беше наистина прекрасно дете. Тренираше вдигане на щанги и му предстоеше хубаво бъдеще. Искаше да стане като Карлос Насар, той му беше идолът. Имаше автограф от него, възхищаваше му се. Не беше избухлива личност, нито се биеше, нито се караше. Сбил се за някакво момиче… Думи нямам! Дали наистина е така?!

Аз гледам болни хора и работя денонощно. Грижа се за семейството, защото само аз работя. Дъщеря ми има малко дете на около годинка, което е от новия й мъж. Тя е по майчинство. Аз въртя домакинството, работя на две места. И да не мислите, че вземам голяма заплата – не.

От едното място си докарвам 800 лева, от другото – около 600.

Едно вече е ясно – внукът ми е починал още в мола. Убит е с един удар право в сърцето. Бих желала този убиец да получи максимална присъда, нищо че е непълнолетен. Вече стачкувахме в квартала. Пак ще правим стачка, няма да оставим нещата така. Не бива вече да си затваряме очите за насилието над децата ни. Човек трябва да носи отговорност за делата си. Не може някои хора да се разхождат с ножове навсякъде. Не може това да е публична тайна и всички да мълчат, защото ги е страх, че ако им направят забележка или кажат нещо накриво, ще им се случи лошо. Не може да се страхуваш да произнесеш името на убиеца, защото той има хора зад гърба си и ще те смачкат. Това е ужасно.

Ние сме нормално семейство. Нямаме гръб, помагаме си сега в тази беда. Нашето дете беше тръгнало по хубав път, вероятно щеше да стане един от най-известните спортисти на България.

Много всеотдайно тренираше, имаше голям потенциал. Душичката ни златна..“, разказва Лилия Асенова, сподавена от сълзи.

Тя е в шок от случилото се в рамките на два дни. Малко след убийството на Краси братовчед на убиеца наръгал друго момче. Последвало прокурорско обаждане, с което било забранено братът на Краси, който е присъствал на кървавото меле в мола, да напуска къщата. Предупредили го да не излиза и на улицата, за да не се стига до провокации и нови бели. Лили настоява и момичето, заради което е станала свадата, да бъде подведено под отговорност.

Семейството на Краси живее твърде скромно и под наем от 600 лева месечно. Отделно плащат за ток и вода, телефони.

Нуждаят се от 1800 лева, с които да заплатят опелото и погребението на без време тръгналото си от този свят момче.

„На предела на силите сме. Мъката ни е огромна. Ходя и плача. В същото време прескачам до двамата болни, за които се грижа. Поела съм ангажимент и не мога да ги оставя. Нека всеки, които иска да помогне, се свърже с мен. Моля ви, давайте на хората моя телефон. Аз ще им обясня как да превеждат парите. До стотинка ще бъдат предадени на майката на Краси. Ние сме от този тип хора, които имат нужда от всичко – дори от дрехи за бебето. Каквото се сетите, че може да бъде от полза за едно домакинство, пращайте.

Ядовете ни са големи. Битката за справедливост тепърва започва. Говори се, че убиецът щял да получи 5 години затвор. Какво са 5 години?! На 20 ще излезе и какво ще прави?! Пак същото ли?! И други деца ли ще убива?“, пита опечалената баба Лилия.

Източник: Уикенд