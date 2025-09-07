Какво става, ако ядем кисело мляко с изтекъл срок?

Киселото мляко е сред продуктите, не толкова капризни като яйцата, месото или майонезата, но едва ли има хладилник без белите кофички. Здравословният млечен продукт е много добър източник на калций, укрепва костите, чудесен лечител е на червата заради съдържанието на добрите бактерии. Освен това освежава и засища, без да вреди.

Много често обаче бурканчето се забутва в хладилника и щом го извадим, виждаме, че е с изтекъл срок на годност. Трябва ли в такъв случай да не консумираме млякото и направо да го изхвърлим? Обикновено седмица и повече след като срокът, отбелязан на капачето е изтекъл, млякото си е съвсем добро на вкус. И всъщност какво може да се случи, ако ядем кисело мляко с изтекъл срок на годност? Експертите казват, че не бива да изхвърляме бурканчето, защото датата „най-добър до“ не означава, че е изтекъл срокът на годност, а че просто е най-добре продуктът да се използва до посочената дата. Това не означава, че млякото е развалено и вредно за консумация.

„Голяма част от това се свежда до качеството, а не до безопасността“, казват експерти.

Отпечатаната дата върху киселото мляко означава само докога производителят гарантира, че качеството е на най-високо ниво и полезните му съставки действат максимално ефективно. Накратко – яжте си кисело мляко дори и след изтичане на срока му на годност. Специалистите уточняват, че след изтичане на срока на годност то ще стане по-кисело поради ферментацията.

И все пак всичко това не означава, че може да ядете киселото мляко, престояло с месеци в хладилника и това ще е безопасно. Не отвореното бурканче може да се консумира около 25 дни след изтичането му. Ако обаче кофичката е отворена и е престояла в хладилника, може да издържи 4 дни, най-много седмица.

Трябва да знаете, че щом сте яли с лъжицата и сте я връщали в бурканчето, повече микроорганизми и бактерии от устата ви попадат в киселото мляко.

Най-простият тест преди консумация е да помиришете киселото мляко и ако миризмата е лоша, изхвърляте. Ако мирише добре, но има лош вкус, също го изхвърлете. Ако обаче вкусът и миризмата са добри, можете да го ядете.

Какво може да ви се случи, ако консумирате развалено кисело мляко?

„Ако ядете кисело мляко, което е било затворено, това що предизвика разстройство, но това се случва рядко, защото вкусът ще ви покаже, ако не става за консумация. В най-лошия вариант може да получите диария, спазми и повръщане. Така или иначе правилото е млякото да се постави в хладилника веднага щом го донесете вкъщи от магазина. Отвореното бурканче не бива да се държи повече от няколко дни вън от хладилника. Ако прецените, че сте купили повече кисело мляко, отколкото можете да изядете в обозримо бъдеще, замразете го. Продуктът може да остане замразен месец или два, без да промени вкуса си след размразяване.

Източник: Уикенд