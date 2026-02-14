Групата Авто Юнион става официален представител в България на BYD - глобалният лидер в производството и продажбата на електрифицирани автомобили

Eдна от водещите автомобилни групи на българския
пазар - Авто Юнион EАД, става официален представител в България на BYD
(Build Your Dreams) – най-големият производител на електрифицирани
превозни средства (NEVs) в света, който оперира в над 100 държави на 6
континента и за който работят близо 1 млн. души в целия свят.
Авто Юнион ще предлага чрез своите дилъри в страната богато портфолио от
високотехнологични изцяло електрически модели (BEV) и иновативни плъг-ин
хибриди (PHEV) на BYD.
Българските клиенти вече могат да правят поръчки като за всяка направена до
26 март има и специална промоция - подарък „цвят на автомобила по избор“.
Първият шоурум на BYD в България ще бъде разположен в централата на
Авто Юнион на столичния бул. „Христофор Колумб“ 43. Откриването му се
очаква до края на март. Предвиден е и сервиз, оборудван със специализирана
диагностична техника и складова наличност от оригинални резервни части.
Екип от сертифицирани специалисти, обучени директно от BYD, ще осигурява
пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване, гарантирайки
дълголетието и високата остатъчна стойност на автомобилите.
С партньорството си с BYD Авто Юнион затвърждава позицията си на водещ
вносител в България на високотехнологични, достъпни и висококачествени
марки автомобили от най-ново поколение, предоставяйки на българските
потребители достъп до най-модерните и екологични решения в автомобилния
сектор в света.
„Сътрудничеството ни с BYD е логична стъпка в
развитието ни като водеща автомобилна група в България с натрупан
богат опит. Гордеем се, че можем да представим технологичен лидер от
такъв мащаб в България. Задачата ни е да предложим на българския
потребител не просто автомобил, а достъп до бъдещето на мобилността
с гарантирано качество и професионален сервиз,“ коментира Петя Николова,
председател на съвета на директорите на Авто Юнион.
BYD е високотехнологична компания и световен лидер в производството и
продажбите на електрифицирани превозни средства. През 2025 г. брандът
затвърди позицията си на номер едно в света по продажби на електрически и
плъг-ин хибридни автомобили, доставяйки рекордните 4.6 млн. превозни
средства глобално. Компанията е единственият производител, който
разработва и произвежда самостоятелно всички ключови компоненти –
батерии (авангардната технология Blade Battery), електромотори и
управляваща електроника. В Европа марката разширява мащабно
присъствието си с нови заводи и точки за продажба.
Повече информация - на byd.chinamotor.bg. Специална промоция за всяка
поръчка до 26 март - подарък цвят на автомобила по избор.
