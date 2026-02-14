Групата Авто Юнион става официален представител в България на BYD - глобалният лидер в производството и продажбата на електрифицирани автомобили Първият шоурум и сервиз на BYD ще бъде в София на бул. „Христофор Колумб 43“ и ще предлага богато портфолио от високотехнологични изцяло електрически модели и иновативни плъг-ин хибриди https://crimes.bg/uncategorized/grupata-avto-yunion-stava-oficialen-predstavitel-v-balgariya-na-byd-globalniyat-lider-v-proizvodstvoto-i-prodazhbata-na-elektrificirani-avtomobili-3/184971 Crimes.bg

Eдна от водещите автомобилни групи на българския

пазар - Авто Юнион EАД, става официален представител в България на BYD

(Build Your Dreams) – най-големият производител на електрифицирани

превозни средства (NEVs) в света, който оперира в над 100 държави на 6

континента и за който работят близо 1 млн. души в целия свят.

Авто Юнион ще предлага чрез своите дилъри в страната богато портфолио от

високотехнологични изцяло електрически модели (BEV) и иновативни плъг-ин

хибриди (PHEV) на BYD.

Българските клиенти вече могат да правят поръчки като за всяка направена до

26 март има и специална промоция - подарък „цвят на автомобила по избор“.

Първият шоурум на BYD в България ще бъде разположен в централата на

Авто Юнион на столичния бул. „Христофор Колумб“ 43. Откриването му се

очаква до края на март. Предвиден е и сервиз, оборудван със специализирана

диагностична техника и складова наличност от оригинални резервни части.

Екип от сертифицирани специалисти, обучени директно от BYD, ще осигурява

пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване, гарантирайки

дълголетието и високата остатъчна стойност на автомобилите.

С партньорството си с BYD Авто Юнион затвърждава позицията си на водещ

вносител в България на високотехнологични, достъпни и висококачествени

марки автомобили от най-ново поколение, предоставяйки на българските

потребители достъп до най-модерните и екологични решения в автомобилния

сектор в света.

„Сътрудничеството ни с BYD е логична стъпка в

развитието ни като водеща автомобилна група в България с натрупан

богат опит. Гордеем се, че можем да представим технологичен лидер от

такъв мащаб в България. Задачата ни е да предложим на българския

потребител не просто автомобил, а достъп до бъдещето на мобилността

с гарантирано качество и професионален сервиз,“ коментира Петя Николова,

председател на съвета на директорите на Авто Юнион.

BYD е високотехнологична компания и световен лидер в производството и

продажбите на електрифицирани превозни средства. През 2025 г. брандът

затвърди позицията си на номер едно в света по продажби на електрически и

плъг-ин хибридни автомобили, доставяйки рекордните 4.6 млн. превозни

средства глобално. Компанията е единственият производител, който

разработва и произвежда самостоятелно всички ключови компоненти –

батерии (авангардната технология Blade Battery), електромотори и

управляваща електроника. В Европа марката разширява мащабно

присъствието си с нови заводи и точки за продажба.

Повече информация - на byd.chinamotor.bg. Специална промоция за всяка

поръчка до 26 март - подарък цвят на автомобила по избор.

