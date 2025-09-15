Гонзо извади льольовците ни на сергията, никой не ги иска Предлагат поста на Тунчев, той се опъва https://crimes.bg/uncategorized/gonzo-izvadi-lyolyovcite-ni-na-sergiyata-nikoy-ne-gi-iska-3/172633 Crimes.bg

Шефът на БФС Георги Иванов – Гонзо, ходи с мокра кърпа на главата и се чуди на кой треньор да връчи льольовците от националния отбор по футбол. След двете загуби с по 0:3 от Испания и Грузия досегашният наставник Илиан Илиев хвърли оставка и се прибра във Варна. За овакантеното място нямало много мераклии, затова на първо време най- вероятно ще се търси временен треньор само до средата на ноември. Той трябва да е като камикадзе, понеже в следващите мачове се очертава да ядем бой като тъпан на сватба.

По програма на 11 октомври приемаме Турция в Пловдив, а след това гостуваме на Испания във Валядолид. Комшиите ще скачат с ятаганите, понеже при победа отиват на второ място в групата ни от квалификациите за световното първенство през 2026 г. В момента втори са грузинците, само че същата вечер те имат мач с Испания, където със сигурност ще отнесат плувката.

Така за турските футболисти на треньора Винченцо Монтела мачът в Пловдив се явява на кило кръв и метър кожа. Макар че паднаха много тежко от Испания с 0:6 на собствена земя, турчолята имат съвсем сносен отбор начело с Арда Гюлер от „Реал“ (Мадрид) и Хакан Чалханоглу от „Интер“. А нашите ритнитопковци никой нито ги е чувал, нито ги знае. Очаква се от Истанбул и Анадола да пристигне и двехилядна орда гръмогласни запалянковци.

Букмейкърите също вещаят разгром на разпасаната ни команда в този мач, както и в следващия с испанските фурии. След това през ноември гостуваме на турците, а програмата ни завършва с домакинство срещу Грузия. Последния път на наша територия грузинците ни ошамариха с 5:2 в Разград.

Предвид тежката програма и опасността от четири загуби една след друга, нямало много мераклии за треньорския пост, въпреки че Гонзо давал по 30 000 лева месечна заплата.

Затова ще се търси поне временен селекционер. Вече било говорено с Димитър Димитров – Херо. 68-годишният бургазлия уж бил навит да се ангажира поне временно, само че жена му Румяна не давала и дума да се издума. Много се ядосвал и едва издържал на стреса, а не било препоръчително с оглед това, че преди време пребори раково заболяване.

В отчаянието си Гонзо потърсил треньора на „Арда” Александър Тунчев, с когото навремето работиха заедно в „Локомотив” (Пд). 44-годишният Тунчев обаче се дърпал.

Работата му в Кърджали върви отлично, докато в националния не било ясно точно кога ще го отвее вятърът. Можело да се ангажира временно за следващите два месеца, но без да прекъсва работата си в „Арда”. Само че Гонзо не бил много за този вариант, след като търпя критики, че държи Илиан Илиев едновременно в националния отбор и „Черно море“.

Мерак за поста имал треньорът на младежкия национален отбор Александър Димитров, известен още като Сашо Етапа. Казват му така, понеже много обича да повтаря, че развива отборите си „на отделни етапи”. Той правел сметки да стане уж временен селекционер, а после да се задържи по-продължително време. Димитров обаче ще трябва да зареже работата си във формацията до 21 години, която се представя далеч по-успешно от клетите им батковци в мъжкия състав.

Най-готов да скача в огъня се оказал Емил Велев – Кокала. Синята легенда за последно беше селекционер на националния отбор на България, само че този за аматьори. Миналия ноември Коки ги водеше в турнира за Купата на регионите. Велев постигна бляскави победи над Беларус (6:1) и Молдова (4:0), но отстъпи първото място в групата на Испания след загуба 0:2 във Варна. Кокала казал на Гонзо, че не го е страх от нищо и веднага ще влезе в боя.

Имало идея поне временно да предложат мястото и на Стойчо Младенов. Екзекутора обаче на този етап бил пас, тъй като се ослушвал какво ще стане в ЦСКА. Там краката на старшията Душан Керкез вече се клатят, а Стойчо бил готов да поема властта върху червения отбор заедно с цял екип.

