Ким Чен Ун пристигна в Пекин с брониран влак

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун пристигна в Пекин с известния си "зелен брониран влак“, за да участва във воения парад, посветен на годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война, съобщава Ulysmedia.kz.



"Мобилна крепост“



Според медиите пътуването от Пхенян до Китай е отнело около 20 часа. Влакът на Ким Чен Ун се движи със скорост не повече от 60 км/ч. Южнокорейската информационна агенция Yonhap го нарича "движеща се крепост“. Влакът е оборудван със спални, конферентна зала и съоръжения за сигурност, а също така е предназначен за дълги пътувания. Въпреки че Ким Чен Ун не избягва да лети, той все пак предпочита брониран влак за посещенията си в чужди страни. През 2019 г. той измина 4500 км с него до Ханой за втората среща на върха с участието на Доналд Тръмп. Официалният вестник на Северна Корея "Нодон Синмун“ публикува снимки на Ким, слизащ усмихнат от вагон на влака, заобиколен от свитата си, включително министъра на външните работи Чое Сон Хуей.



Севернокорейският лидер ще бъде сред 26-те световни лидери, присъстващи на парада по случай празненствата в Пекин, включително китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин. Това ще бъде първата поява на Ким на голямо многостранно събитие през 14-годишното му управление и първият път, когато ще се срещне със Си и Путин на едно и също място.



Засега няма съобщения за закрити разговори между тримата лидери. Анализатори казват, че Пхенян е засилил връзките си с Москва през последните години. Но отношенията с Китай са се охладили и посещението на Ким може да е опит за повторно ангажиране с основния търговски партньор на Северна Корея и източник на хуманитарна помощ. Ким Чен Ун по-рано заяви, че всички хора на планетата завиждат на страната му заради "изобилните ѝ туристически ресурси“

