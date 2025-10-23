Киев: Русия ни предаде телата на хиляда убити украински войници

Русия предаде днес на Украйна телата на хиляда убити украински войници, съобщи украинската служба, отговаряща за военнопленниците, цитирана от Франс прес, цитирана от БТА.

"Днес имаше операции по предаване и бяха предадени хиляда тела", написа службата в комуникационното приложение "Телеграм", като приветства помощта, оказана от Международния комитет на Червения кръст.

Сега предстои съдебни лекари и следователи, под ръководството на украинската прокуратура, да идентифицират останките.

Руската медийна компания РБК съобщи, че в замяна на предадените тела Русия е получила телата на 31 убити свои войници, отбелязва Ройтерс.

В средата на миналия месец Киев обяви, че е получила хиляда тела, както стана и през юли и август - знак за ожесточаване на боевете по фронтовата линия в Източна Украйна.

Освен това в началото на месеца Москва и Киев разменяха по 185 военнопленници.

Размяната на тела на убити войници и на военнопленници е единственият резултат от преговорите между Русия и Украйна, отбелязва АФП.

През февруари тази година украинският президент Володимир Зеленски заяви пред американска телевизия, че страната му вече е загубила над 46 хиляди войници, а десетки хиляди се смятат за изчезнали или държани в плен.

Би Би Си и независимата медия "Медиазона", като се позовават на данни със свободен достъп, твърдят, че за три години и половина война са регистрирали над 135 000 убити руски войници, като смятат, че реалният брой вероятно е по-висок, посочва АФП.

fakti.bg