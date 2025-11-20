ПО СВЕТА

Какви са реакциите за плана за мир в Украйна

https://crimes.bg/po-sveta/kakvi-sa-reakciite-za-plana-za-mir-v-ukrayna/177998 Crimes.bg
Lacho
224
Какви са реакциите за плана за мир в Украйна
Lacho
224

Войната в Украйна и планът за мир, готвен от Москва и Вашингтон, са основна тема на заседанието на външните министри на Европейския съюз

Войната в Украйна и планът за мир, готвен от Москва и Вашингтон, са основна тема на заседанието на външните министри на Европейския съюз, което започна в Брюксел.

Срещата се председателства от върховния представител за външна политика и сигурност Кая Калас.

България е представена от външния министър Георг Георгиев.

 "Това, което ние като европейци винаги сме подкрепяли, е траен и справедлив мир. Приветстваме всички усилия за постигане на това. Разбира се, за да бъде приложен какъвто и да е план, украинците и европейците трябва да участват в изготвянето му. Това е ясно", заяви Кая Калас, върховен представител на ЕС по външна политика и сигурност.

"Дискусиите трябва да започнат с примирие по настоящата фронтова линия, което ще позволи и преговори по въпросите за териториите и гаранциите за сигурност. Ние сме казвали това, Съединените щати и президентът Тръмп е казвал същото и украинците са готови за това. Единствената пречка за тези дискусии до момента е Владимир Путин", допълни Жан-Ноел Баро, министър на външните работи на Франция.

Тагове:
Още от ПО СВЕТА

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.