Задържаха млад мъж, следил системно бившата си приятелка

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 29-годишен мъж. Той е обвинен в това, че в периода октомври-ноември 2025 г. в гр. София обвиняемият Р.Я. системно е следил жена, с която е имал връзка преди време.



По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 144а, ал. 1, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“.



С постановление на прокурор обвиняемият Р.Я. е бил задържан за срок до 72 часа.



Младият мъж е осъждан и преди.



След внесено от прокурор искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение, състав на съда е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“.



Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

