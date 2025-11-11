По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 29-годишен мъж. Той е обвинен в това, че в периода октомври-ноември 2025 г. в гр. София обвиняемият Р.Я. системно е следил жена, с която е имал връзка преди време.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 144а, ал. 1, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“.
С постановление на прокурор обвиняемият Р.Я. е бил задържан за срок до 72 часа.
Младият мъж е осъждан и преди.
След внесено от прокурор искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение, състав на съда е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“.
Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.
Задържаха млад мъж, следил системно бившата си приятелка
