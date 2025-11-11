КРИМИНАЛНО

Задържаха млад мъж, следил системно бившата си приятелка

https://crimes.bg/kriminalno/zadarzhaha-mlad-mazh-sledil-sistemno-bivshata-si-priyatelka/177223 Crimes.bg
Lacho
42
Задържаха млад мъж, следил системно бившата си приятелка
Lacho
42

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 29-годишен мъж. Той е обвинен в това, че в периода октомври-ноември 2025 г. в гр. София обвиняемият Р.Я. системно е следил жена, с която е имал връзка преди време.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 144а, ал. 1, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор обвиняемият Р.Я. е бил задържан за срок до 72 часа.

Младият мъж е осъждан и преди.

След внесено от прокурор искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение, състав на съда е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

https://www.focus-news.net/

Тагове:
Още от КРИМИНАЛНО

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.