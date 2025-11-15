Люлинският наркобос Мирката арестуван с 3 тона кокаин в Нидерландия?

Слух че люлинският наркобос от близкото минало Мирослав Пелтеков – Мирката е сред задържаните в Нидерландия преди седмица осем мъже с рекордно количество от 3300 кила кокаин, обикаля родния ъндърграунд. Информацията за задържането на Мирката като част от международна банда за наркотрафик в Нидерландия обаче не беше потвърдена от МВР, а представител на полицията официално коментира, че в родните служби за сигурност не знаят нито къде се намира Пелтеков, нито дали е закопчан и обвинен за трафик на кокаин.

Преди седмица, на 5 ноември, властите в Нидерландия конфискуваха 3300 кг. кокаин, след като атакуваха склад в Стандаарбуйтен, община Мурдейк, и арестуваха 8 мъже, сред които и българин на 50 години. Самоличността на задържаните в полицейската акция в Нидерландия мъже се пази в тайна от разследващите, а имената им ще бъдат обявени публично едва след като те бъдат изправени пред съда с внесени обвинения и приключило разследване от прокуратурата. Засега е известно единствено, че арестуваните трафиканти на дрога, която е оценена на над 250 млн. евро, са от Колумбия, Англия, Мароко и България, а останалите четирима задържани мъже са родом от Нидерландия. Мирослав Пелтеков - Мирката, за когото върви слух, че е сред арестуваните трафиканти на кокаин, е на 50-годишна възраст и от няколко години живее в района на град Бреда, откъдето са родом и трима задържани по случая нидерландски граждани. Вода в мелницата на слуха, че Мирката е сред закопчаните налива и изключеният от няколко дни мобилен телефон, както и спешното отпътуване от България на доверения му човек Росен Кръстев – Стъкларя. Според непотвърдена официално информация Росен Стъкларя е офейкал от страната в деня, в който беше съобщено за арестите на наркотрафикантите в Нидерландия и залавянето на 3300 кила кокаин.

Според медиите в Нидерландия акцията по залавянето на рекордното количество кокаин е реализирана след сигнал от американската служба за борба с наркотрафика ДЕА. Твърди се, че кокаинът е влязъл с кораб от Колумбия, а дрогата е преминала през пристанището в Ротердам, след което е съхранявана в склад в село Стандаарбуйтен. То се намира на около 45 км. от пристанището в Ротердам. Смята се, че арестуваният българин е бил ангажиран с последващ трафик на част от кокаина към различни точки на Европа и към Турция и Гърция.

Дрогата трябвало да бъде прекарана с микробуси, а българинът бил ангажиран с логистиката на последващия наркотрафик. Медиите в Нидерландия пишат, че всички задържани 8 мъже са били оставени за постоянно в ареста, след като на 7 ноември окръжният съд се е съобразил с доводите на разследващия магистрат, че задържаните са част от въоръжена и опасна международна банда за трафик на наркотици и че ако бъдат освободени от килиите, могат да се укрият и избягат от правосъдието.

Мирослав Пелтеков - Мирката нашумя в родния ъндърграунд преди повече от 20 години като бос №1 на дрогата в София, опериращ под шапката на Златомир Иванов – Златко Баретата. В периода 2006 - 2010 г. Мирката и групировката му водеха свирепа гангстерска война. с „Бандата на чуковете“ ръководена тогава от Христо Вартерян - Ицо Исуса. Той изчезна безследно още през 2011 г., а според мълвата основателят на хулиганската групировка „София Запад“ отдавна е ликвидиран. Уличната война между Мирката и Ицо Исуса за контрола върху продажбата на наркотици в столицата беше белязана от множество атентати и побои, както и от наказателно отрязани уши на десетки дилъри на кокаин. В онзи период Мирката се придвижваше из София, предрешен като ченге от Криминална полиция. Той шофираше син „Форд” с тъмни стъкла и регистрационна табела, идентична с тази на колите, които ползват криминалистите от Софийско градско.

През 2015 г. Мирослав Пелтеков – Мирката напусна България и се установи в Нидерландия оставайки като свой наследник дясната си ръка Росен Кръстев - Стъкларя. Запознати твърдят, че в Нидерландия Мирката е продължил своята наркодейност, издигайки се до международен трафикант на дрога. През 2022 г. се понесе слух, че Пелтеков се е върнал за известно време в България, тъй като попаднал в полезрението на местните полицейски служби и му се наложило временно да се покрие, след което отново отпрашил към ниската земя.

За последно името на Мирката се завъртя в криминалните хроники през декември 2022 г., когато антимафиотите разбиха три наркооранжерии за отглеждане на марихуана - в село Томпсън край Своге, както и в софийските села Равно поле и Мировяне. Твърдеше се, че наркооранжериите са под контрола на Мирката.

