Имало заплаха за атентат срещу Гюров, но истинска ли е била?

Андрей Гюров разкри, че точно преди да напусне Министерски съвет, е получил имейл, в който е имало заплаха срещу него. Той обаче намеква, че е бил с цел да запази охраната си от НСО.

"Нашето разбиране винаги е било, че ние сме в управлението на държаната, защото имаме да свършим конкретни задачи и никога не сме се възприемали като нещо различно от нормалните хора. Да, тогава по закон е трябвало да бъда охраняван от НСО, но в момента, в който моя мандат приключи в петък, аз бях абсолютно наясно, че искам да се върна към нормалния си живот и, че не трябва, нямам право да се възползвам от инструментите на държавата - да ползвам кола, шофьор, охрана", разказва Гюров във видео, публикувано във Facebook.

Той твърди, че седмица преди да напусне поста, е казал на НСО, че се отказва от охраната си. Тогава обаче се опитали да го разубедят, казвайки му, че е полезно за него.

"Казаха ми, че не се знае какво може да се случи. Тези хора са подготвени да овладяват всякакви ситуации. Аз не мисля, че понякакъв начин мога да се страхувам за себе си от хората на улицата и да се пазя от тях, защоно не виждам с какво бих могъл да предизвикам тяхната агресия", разказва още бившият служебен премиер.

По думите му е имало намеци в посока, че трябва да запази охраната си.

"Когато видяха, че това вече не става, в сряда, преди излизането от Министерски съвет, се получи в администрацията имейл със заплаха за моята сигурност, че подготвя атентат и поради тази причина в никакъв случай не бива да се отказвам от нея. Ясно ми е, че има интереси. Аз не мога да си обясня какви. Едва ли някой е силно загрижен за моята сигурност и точно заради това го прави. Може би има други причини, поради които е било логично и хубаво да имам охрана и да не се движа свободно сред хората, а да приличам на други управленци, които знаем, че години наред се ползваха с такъв ресурс", заключва Гюров.

dnes.bg