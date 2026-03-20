Турска инфлуенсърка бе открита мъртва, последно я видял популярен актьор

Турската инфлуенсърка Айшегюл Ераслан по информация на местни медии е била открита мъртва в дома си миналата седмица. Тя имаше над 361 000 последователи в Instagram, където публикуваше съдържание, свързано с мода и пътувания.

Местното издание Sözcü съобщава, че близки на 27-годишната Ераслан са отишли до дома ѝ, след като не успели да се свържат с нея. След като никой не отворил вратата, семейството подало сигнал в полицията.

По данни на медиите пристигналите на място полицаи са открили тялото ѝ, а смъртта ѝ е била констатирана на място. Според наличната към момента информация тя току-що се е била върнала от пътуване в Египет.

Според Sözcü властите смятат, че Айшегюл Ераслан се е прибрала у дома след пътуването си до Египет.

Последният човек, който я е видял жива е актьорът Сунай Куртулуш, познат от сериала "Подземен свят". Той е влязъл в апартамента ѝ около час преди смъртта ѝ за кратко посещение, след което си е тръгнал.

В изявление в Instagram адвокатите на Куртулуш съобщиха, че полицията е разговаряла с него, но само "в рамките на разследването". Те добавят, че той е дал необходимите обяснения пред компетентните органи още от самото начало, но "не е бил на мястото на инцидента в момента, в който той е настъпил".

"Дълбоко натъжени сме от смъртта на Айшегюл Ераслан. Молим се Бог да бъде милостив към нея и изказваме съболезнованията си на семейството, близките и всички, които я обичаха", се казва още в позицията на адвокатите, цитирана и от TMZ и People.

Айшегюл Ераслан стана популярна след участието си в турското модно риалити "Това е моят стил" ("İşte Benim Stilim"), а след това изгради силно присъствие в социалните мрежи като инфлуенсър и дизайнер.

Разследването по случая продължава, а тялото ѝ е било изпратено за съдебномедицинска експертиза.

