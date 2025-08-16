Има ли човешка намеса - каква е причината за големия пожар в Българово

Огънят е възникнал от две обитаеми вили във в.з. “Лозницата", пален е огън в дворовете. За много кратко време силният вятър е насочил огъня към град Българово. 6 пожарни автомобили са на място. Поискана е помощ от военните бази в Крумово и Ново село за хеликоптери. Кметът на Бургас задейства системата BG-ALERT с призив за евакуация на гражданите от жилищата им. На място са кметът Димитър Николов и областният управител, които координират дейността на институциите. Наличните водоноски от Бургас са изпратени. На място са и служители на РДВР.



Няколко постройки във вилната зона са изгорели. В момента огънят е в боровата гора в непосредствена близост до града, правят се просеки, за да се пресече пътя на огъня до къщите.



Комисар Николай Николаев е разпоредил къч гасенето да се включат екипите на общинските противопожарни служби от Средец, Несебър, Созопол и Поморие. Всеки момент се очаква да кацне хеликоптер от Крумово. Все още няма точна информация за броя на изгорелите постройки във вилната зона. Служители на РДВР Бургас евакуират все още ненапуснали вилите си граждани. В момента най- интензивен е пожарът в “Лозниците".

