Без коментар..: ВМС унищожиха дрон на около 80 км от Варна

Българските Военноморски сили са открили повреден надводен дрон на около 80 км източно от Варна, във водите на Черно море.

Това е станало вчера, във взаимодействие със съюзни сили и средства, съобщиха от Министерството на отбраната.

Днес безпилотният апарат е унищожен, при което не е имало вторичен взрив.

По време на операцията от ВМС са участвали вертолет, катер и кораб.

Силите и средствата на ВМС участваха в изпълнението на задачата след получено разрешение от началника на отбраната за предприемане на действия по разузнаване, унищожаване и гарантиране на безопасността на корабоплаването, уточняват от МО.

