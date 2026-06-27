Тенчо Тенев: Мантинели трябва да бъдат поставяни само на места с мостове

Най-вероятно водачът на лекия автомобил е имал желание да избегне удара, но е опрял в дясната мантинела и там няма къде да избяга. Бил е притиснат като в менгеме. Това каза бившият началник на КАТ-София Тенчо Тенев в предаването „Тази събота" по бТВ по повод тежкия пътен инцидент, при който загинаха две 9-годишни момчета.

Според него тези мантинели трябва да бъдат поставяни само на места с мостове.

„Между 95-ия и 100-ия км на АМ „Тракия" има едно старо летище по средата с бетонен път. Те така го опаковаха от двете страни. Много пъти като пътувам автомобили, които са аварирали, излизат много плътно вдясно извън пътното платно и паркират. Сега всичко това е опаковано и като влезем в тази фуния, няма излизане от нея. Който и да влезе от насрещното платно, няма къде да избягаме и ударът е неизбежен. Явно някой иска да сложи много мантинели, да се изкарат много пари, само и само някоя фирма да спечели", коментира Тенев.

Той даде пример с тунела при кв. „Люлин", където след като са били поставени бетонни разделителни блокове, инцидентите са намалели. „Имаше охлузени ламарини на автомобили, но нямаше тежки катастрофи. Същото нещо стана и при болница „Токуда". В този участък много автомобили влизаха в насрещното и се удряха челно. След като сложихме бетонните блокове, няма пострадали хора", посочи Тенев.

Според експерта е възможно да бъдат поставени подобни бетонни прегради между изградените мантинели по магистралите, които биха увеличили сигурността по пътищата.

Илия Тодоров от Асоциацията за пострадали при катастрофи обясни, че практиката в други страни е магистралите масово да се разделят с бетонни блокове в двете посоки на движение, които удържат камионите. По думите му у нас всяка година има инцидент, при който камион влиза в насрещното на магистрала. „Въпрос е на шанс и късмет какво ще срещне по пътя си и дали ще срещне автомобил", допълни Тодоров.

Илия Тодоров уточни и че при единия, и при другия тип обезопасителни системи има плюсове и минуси. „Плюсовете на металните мантинели са това, че следва да са еластични и ударопоглъщащи. За сметка на това обаче те не могат да спрат тежка машина. Друг проблем с тях е, когато не е обезопасен най-долният ред колчета, това става причина за смърт на много мотоциклетисти. При падане от мотор и плъзгане по асфалта мотористът се удря в някое от колчетата, което обикновено е с фатален край", обясни Тодоров.

За последните пет години средствата за мантинели са около 150 милиона евро, а спряната от правителството поръчка е около 1 милиард, отбеляза той.

Те показаха снимки на мантинела на изхода на София при „Църна маца", която е без болтове. „В момента мантинелата не се държи на колчето. Това означава, че ако по същия начин се случи инцидент, тя ще мине над колчето и ще падне на земята, а товарният автомобил ще мине през нея. Най-вероятно работниците, които поставят колчетата, са прескочили някое друго и са спестили от болтовете", каза Тенев.

бТВ, „Тази събота"