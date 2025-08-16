Защо Румен Радев се движи като наркобос с кортеж от 8 лимузини? Президентът си измислил заплаха за убийство, за да разкарва на аванта партийни инженери https://crimes.bg/vodeshha-tema/zashto-rumen-radev-se-dvizhi-kato-narkobos-s-kortezh-ot-8-limuzini-3/170175 Crimes.bg

Защо Румен Радев се движи с кортеж, достоен за бос на мексикански наркокартел? Този въпрос стана актуален, след като тези дни цяла България видя, че из Варна президентът и свитата му джиткат не с две, не с три, а с цели 8 луксозни коли – джипове, лимузини, че отгоре на това и микробус, плюс полицейски автомобил и ескортиращ мотор. Разбира се, шествието е съпроводено със съответните звукови и светлинни ефекти, а улиците и кръстовищата са блокирани с часове.

Възможните обяснения на тази картина са няколко. Най-елементарното е провинциален еснафлък, от който видимо са засегнати и той, и съпругата му Десислава Радева. Нищо чудно в колите да са качили някой и друг приятел, за да се изфукат как живеят като властелини на републиката.

Друго обяснение за тази тежка охрана е, че вероятно има сериозна заплаха за живота на президента. Тази версия от миналата година се подмята из проруските сайтове. Ни в клин, ни в ръкав някакъв анализатор Игор Перминов преди време написа бомбастична статия със заглавие: „Готвят убийството на българския президент Румен Радев“. Според автора нашият държавен глава трябвало да се погрижи за сигурността си, особено след покушението срещу словашкия премиер Роберт Фицо, който отказа да дава оръжие на Киев.

Румен Радев пък обяви открит бунт срещу САЩ, подчерта Перминов, като не забрави да отбележи, че „кукловодите“ от Брюксел и Вашингтон ще положат всички усилия да не допуснат Радев до реалните постове на властта. „Както знаете, те са способни на всякакви, най-мръсните и престъпни стъпки“.

Само че до момента няма признаци Брюксел и Вашингтон въобще да забелязват Радев и проруските опорки, които не спират да бръщолевят.

Защо им е тогава да подготвят атентати срещу него?

В подобна роля на главорез обаче виждаме кремълския диктатор, при това на живо. През последните години не един и двама негови критици „случайно“ се изтърколиха от прозорците на своите жилища.

Колкото и абсурдно да звучат „разкритията“ на руския журналист, те са пуснати, за да бъдат използвани по предназначение. Колко му е наши спецслужби, върху които държавният глава има огромно влияние, да изфабрикуват секретен доклад, че има заплаха за живота на Радев. Позовавайки се на защитените си източници, те не са длъжни да разкриват каква е конкретната им информация. След такъв доклад НСО са длъжни да вдигнат нивото на охраната. Така от обичайните две коли, кортежът напълно законно може да си измие ръцете, ако му бъде поискано обяснение за разхищението на пари от бюджета. Защото многобройната охрана на Радев, освен, че получава заплати, взема и командировъчни.

Така или иначе, няма обаче никакви шансове заплахата за живота на президента да има български корен. До момента Радев и нарочван от психичноболни хора с жълти книжки. Последният мераклия да го гърми" е З2-годишният Георги Рашков който навръх нова година - 2023 г. се обажда по телефона в Президентството, че ще мъсти на Радев, без да уточнява по каква причина му е бесен. Няколко часа по-късно, Рашков е арестуван в яхтения клуб „Порт Бургас“, където работи като чистач. Оказа се, че мъжът, който многократно е лежал в лудницата, има навика да отправя подобни заплахи към политици.

Няколко години по-рано 71-годишен дядка бе задържан при опит да нахлуе в приемната на Президентството с крясъци и закани срещу държавния глава.

При обиска в него е намерен нож, а справка в архивите показва, че е осъждан за убийство. При разпитите той признава, че глас от горе му наредил да разкрие пред Радев голяма тайна, която щяла да направи България много богата.

Като най-достоверно обяснение за внушителния президентски кортеж остава третата версия и тя е за партийно строителство, което обаче се прави за сметка на бюджета. Радев, колкото и да отрича, че замисля партия, от месеци води сериозна подготовка за политическия си проект.

Затова и напоследък обикаля из страната с впечатляваща свита, настанена в няколко коли. Това са цял екип от сътрудници, на които е поверено партийното строителство, обясни запознат от „Дондуков“ 2.

Тези дни придворният президентски политолог Слави Василев бе засилен да разправя по телевизиите, че Радев щял да мисли за партиен проект едва след края на своя втори мандат. Ако вярваме на клетвите на Василев, излиза, че до началото на януари държавният глава няма да мисли за партийно строителство. Дали обаче това отговаря на истинските замисли на Радев?

Както вече стана ясно, строителството на бъдещата президентска формация върви с пълни сили от няколко месеца и с това е натоварен до голяма степен Красимир Янков, който напусна БСП. Той се опита да направи своя партия, но не успя, и затова сега тича да гради структури из страната. Официално той прави движение за президентска република, но така или иначе, стяга редиците на Радевите фенове. Самият Янков се кълне, че Радев нямал отношение към инициативата му да се смени моделът на държавно устройство, понеже мандатът му изтича 2027 г. Същите клишета, които не спира да бълва анализаторът Слави Василев.

Само ден преди да изправи на нокти Варна, Радев и жена му Десислава се изтягаха на плажа пред Аполония Ризорт, край Созопол. И отново оградени от народната любов не само с безчет гардове от НСО, но и с обърнати шезлонги, с които се създава зона само за тях. Ясно е, че тази армия от охранители е добре платена от данъците на българите, понеже Радев не къса от заплатата си, за да го пазят. Нищо че обича да се прави на „човек от народа“, загрижен за хората. Само че подобни демонстрации напомнят плажуването на известни мутри от 90-те години. После самият Радев да не се чуди, че все повече българи намират Президентството за паразитна структура. „След това показно и арогантно придвижване на Радев и част от приближените му служители от Президентството, можем спокойно да заключим, че този човек трайно се опитва да възражда диктатурата и едноличния начин на управление в демократична България“, написа във фейсбук бившият вътрешен министър Калин Стоянов, сега депутат от „ДПС-Ново начало“. По негови думи: „С подобни изпълнения президентът Радев все повече заприличва на пряк ръководител и идол от Москва“.

