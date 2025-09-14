Ваня Григорова: Никой не задължава европейските граждани задължително да превеждат средствата си в частни пенсионни фондове

Дефицитът в НОИ е 12 милиарда. Ако не направим така, че да повишим приходите в НОИ, следващата година отново ще трябва да вземем още 17 милиарда, а може и повече. Това каза общинският съветник и председател на „Солидарна България" Ваня Григорова в предаването „Говори сега" по БНТ.

Тя припомни, че в началото на годината лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е заявил, че поемането на допълнителни 17 милиарда лева държавен заем е, защото не можем да плащаме пенсиите, припомни тя.

Според нея това, което предлагат от "Солидарна България", би решило до голяма степен този проблем.

"Разбира се не изцяло, но около 2/3 от дефицита в НОИ ще бъде покрит от осигуровки, което означава, че много повече средства ще остават в държавния бюджет. Ние казваме, че не бива да се вдига осигурителната вноска, защото ако се увеличи, това означава абсолютно всички работещи да увеличат разходите си за данъци и осигуровки. Ние казваме максималният осигурителният доход да се увеличи, което означава, че заплатите от по 2 милиона лева месечно ще плащат осигуровки върху 2 милиона лева месечно, а не върху 4130", обясни Григорова.

В момента 5% от осигуровките ни задължително отиват в частни пенсионни фондове, отбеляза тя.

"Няма държава в Европейския съюз, в която това да се прави. Никой не задължава европейските граждани задължително да превеждат средствата си в частни пенсионни фондове. Това е всъщност една хранилка държавна за частни дружества", заяви Григорова.

Таванът на пенсиите трябва да се увеличи, но не и да се премахне. „Ако се премахне таванът на пенсиите, много малко ще се увеличат разходите за пенсии, просто защото броят на тези хора е ограничен и второ, размерите на пенсиите няма да са толкова високи. Съгласна съм да увеличим тавана на пенсиите и той да стане, ако трябва, 6000 лева, но да се премахне таванът на осигуровките, защото през този нисък максимален осигурителен доход се подхранва сивата икономика", обясни Григорова.

БНТ, „Говори сега"