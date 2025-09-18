Скандал! Наркоманите-крадци от ППДБ пак се изгавриха със смъртта на полицая Поканиха на жалкото си протестче брат му, с когото е бил в конфликт за имоти https://crimes.bg/vodeshha-tema/skandal-narkomanite-kradci-ot-ppdb-pak-se-izgavriha-sas-smartta-na-policaya-3/172889 Crimes.bg

Отвратителен опит за нескопосан пиар и брутална гавра с паметта на загиналия полицай си направиха от ППДБ. Вместо да сведат глава пред кончината на един достоен служител от МВР, издъхнал докато охраняваше тазсутрешния им пърформанс пред парламента, те поканиха на жалкото си протестче брат му - кметът на Бистрица.

Самуил Попов се изтъпани пред рехавата тълпа край Съдебната палата за да каканиже опорки, потресоха се стари софийски демократи, станали свидетели на гаврата. Часове след смъртта на брат си, починал от стреса при хаоса на ППДБ и присъдружната им “Спаси София”, бистришкият кмет взе микрофона за да политиканства в угода на Асен Василев-пеньоара и доскорошния му ортак Кирил Петков, любителят на забранени субстанции.

Ако има нещо по-цинично от това да злоупотребяваш с трагедията, то е фактът, че загиналият полицай е бил в дългогодишен битов конфликт с кмета на Бистрица за имоти, разказаха близки до почерненото семейство.

“Този е малоумен! Тежка патология! С брат му не се разбираха и приживе спориха за някакви наследствени земи и къщи. Дори като кметът беше ходил да дава показания за “тези с бухалките”, при въпрос от полицаите за евентуални проблемни казуси, заради които може да го търсят мъже с бухалки, беше им разказвал и за споровете с брат му….”, не скриха възмущението си колеги на загиналия.

“Факт е, че този кмет на Бистрица воюва с родния си брат от години. А днес протестът на ППДБ му разреши казуса, превръщайки ги в морални убийци на униформения. Дефакто Киро и Асен му уредиха имотните войни”, редяха отвратени наблюдатели на противния фарс.

Източник: crimesbg.com