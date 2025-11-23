Скандал! Кирил Кленовски, ортак на оръжейните босове Генчо и Христо Христови, си купи лукс вертолет от държавата за близо 2 млн.лв. Киро Парахода е женен за манекенката от “Визаж” Станимира Колева https://crimes.bg/vodeshha-tema/skandal-kiril-klenovski-ortak-na-orazheynite-bosove-gencho-i-hristo-hristovi-si-kupi-luks-vertolet-ot-darzhavata-za-blizo-2-mlnlv-3/178145 Crimes.bg

С вертолет Ми-8Т за близо 2 млн.лв., закупен от държавата се обзаведе милионерът Кирил Кленовски, някогашен приближен до боса на ВИС Васил Илиев, търговец на оръжия и настоящ концесионер на "Гражданско летище Горна Оряховица 2016" АД, в чийто борд на директорите е синът му Джордан. Интересна е промяната в седалището на управление на летището – от пл. „Георги Измирлиев“ 4 в Горна Оряховица на пл. „Народно събрание“ 11 в столицата. Важна подробност е, че за такава стъпка е необходимо одобрението на принципала на летището – Министерството на транспорта.

Пътническият вертолет Ми-8Т, който вече е в авиопарка на летищният и оръжеен бос, е със салон с повишен комфорт, описват машината тръжните документи.

Има бюфет, гардеробен отсек и тоалетна и е с увеличени илюминатори с правоъгълна форма. Разработен е от Опитно Конструкторското Бюро М.Л. Мил в началото на 1960-те години. Един от най-масовите и надеждни вертолети в историята на световната авиация, изтъкват от Държавния авиационен оператор. Летателните му характеристики са: екипаж от трима души, максимална скорост - 250 км/час; крайсерска скорост с нормално полетно тегло - 220 км/час; максимална височина на полета с пътници - 3000 метра, максимална далечина на полета без допълителни резервоари - 450 км; максимално излетно тегло - 12 000 кг.

Киро Парахода, както от своя страна е познат той, е закупил вертолета от Държавният авиационен оператор в търг с явно наддаване, проведен на 9 октомври при първоначалната цена 971 460 лв. (без ДДС). Пет фирми са наддавали, спечелила е притежаваната от него “Уотър Стоун" ЕООД с цена от 1 845 774 лв. без ДДС.

Кленовски е известен с дружбата си с разследваните от няколко международни разузнавания “търговци на смърт” Генчо Христов и братовчед му Христо Христов. Офисите на двамата оръжейници бяха атакувани през м. август т.г. от екипи на следствието, прокуратурата и полицията по сигнал на украинското правителство, че нарушават санкциите.

Женен е за Станимира Колева, един от най-успешните модели на "Визаж" в чужбина, станала популярна с роля в сериала "Стъклен дом". Двамата с мъжа си притежават една от най-луксозните къщи в курорта Лозенец.

Киро Парахода е човек от сой - син на външнотърговски представител в Швейцария и Австрия по времето на Тодор Живков, а след това съдружник и приятел на главните висаджии Васил и Георги Илиеви, босовете на ВИС.

Макар и без да се афишира в официалния регистър, той стои зад два тузарски имота в сърцето на София, пишат таблоидите. Единият е прословутият апартамент над ресторант „Кристал”, платен 2 млн. лева от Емил Хърсев на банкера-беглец Цветан Василев. Само дето след покупката в жилището отсядал най-често Кирил Кленовски в компанията на Румен Гайтански-Вълка и видни юристи.

През 2018 г. Киро Парахода взе под наем от Министерството на отбраната за срок от 10 години множество складове в село край Сунгурларе. Сделката е за публична държавна собственост с площ от 13 300,64 кв. м. Става въпрос за части от имот, представляващи 51 броя сгради (складови хранилища) в село Лозарево.

За наемател бе определена фирмата „Уотър Стоун” ЕООД, която според Търговския регистър е с капитал 200 лева и е със седалище София. Печелившата фирма вероятно не е имала конкуренция, тъй като тя е направила оферта, много близка до първоначалната тръжна цена, която е 31 259 лева. От документите става ясно, че след наемането на имота разходите за електроенергия, телефон и вода ще са за сметка на „Уотър Стоун”.

В края на 2022 година Валентин Златев пък продава ловното си дружество си „Балкан Хънтър“ на Кленовски. С това дружество той стопанисваше второто по големина ловно поле у нас – „Тодорчетата“ в Държавното горско стопанство, Габрово, припомнят медийни разследвания.

Източник: crimesbg.com