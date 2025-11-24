СКАНДАЛ! Деян Николов от “Възраждане” придобил 19 имота за нула лева! Майка му Сузана присвоила 40 бона?

Позабравеният бивш кандидат за кмет на София, издигнат от партията на Костя Копейкин, крие меко казано скандално минало и куп фамилни далавери, които не са съвсем за показване. Може би по тази причина шефът на “Възраждане” изкара Деян Николов от парламента и го прати на завет в СОС, коментираха негови съпартийци. Там той се вихри и до днес, а скелетите във фамилния му гардероб са удобно забравени.

Макар да се представя за технократ, IT-предприемач и гражданин на света, Николов е сред ония демагози, които протестират срещу единната европейска валута и същевременно ръководят проекти, финансирани в евро.

През 2023 г. КПКОНПИ публикува декларациите на депутатите от 49 Народно събрание. Една от декларациите, която предизвиква внимание е тази на депутата от Възраждане Деян Николов. Там се набиват на очи цели 18 недвижими имота в град Пловдив, като всичките са придобити от него през 2019 г. за нула лева, но не се посочва по какъв начин.

Вероятно Николов е получил имотите като дарение от майка си Сузана Николова, за която тепърва ще става дума в днешния материал.

Николов е декларирал и притежание на автомобил „Лексус ИС 250“ за 15 000 лева, който също е придобит през 2019 г., но не се посочва начинът за придобиването му. Депутатът е обявил 12000 лева налични пари, за които също не е декларирал откъде ги има. Той е декларирал и 1/2 Ипотечен кредит за 168254 лв. и притежание на 500 акции в акционерно дружество „Трансметрикс“.

Прави впечатление, че общинарят не е посочил източник на доходи, което повдига въпроса с какви пари заплаща данъците, режийните разходи и поддръжката на 18 -те недвижими имота, автомобила „Лексус ИС 250“ , както и вноските за обслужване на ипотечния кредит? Как точно се случват тези вълшебства остава да разберем, пише Madiamall.

Най-вероятният източник на материални блага за общинския съветник е майка му, пловдивчанката Сузана Николова, която освен пример за политическо номадство стана и нарицателно за финансови измами. Маститата дама стартира кариерата си от ГЕРБ, минава през партията на Марешки, за кратко се завърта около АБВ, “Отровното трио” и партията на Мая Манолова за да акостира във “Възраждане” при синчето си.

Подробности за работата на Сузана Николова като зам.-председател на общинския съвет в Пловдив лъсват покрай наказателно дело срещу нея и собственикът на фирма за строителен надзор Вакрил Тодоров. Те са обвинени от прокуратурата за измама в размер на 50 000 лв., с които през 2011 г. ужилили собственичката на детски център „Теди” Юлия Костадинова, пише “Уикенд”.

Костадинова се оплаква, че дала парите за да получи разрешение от общината да купи земята под центъра, чиято постройка е приватизирала законно преди години. След многократните и опити да се справи сама с проблема, бизнес дамата е насочена от познати към Вакрил Тодоров. Тодоров подготвил документите и срещнал Юлия със Сузана Николова. Двамата обещали на Костадинова, че ще й решат проблема срещу определена сума. В замяна на парите Николова поема ангажимент, че ще прокара решение на общинския съвет, с което да й позволи да купи земята.

„Първо поискаха 30 000 лева, но впоследствие станаха 50 000”, разказа пред журналисти търговката. След няколко срещу между тримата, Юлия Костадинова се съгласява и предава пачките пред свидетели. Съветничката Сузана Николова взема 40 000 лева, а Вакрил Тодоров – 10 000. Оказва се, че парите са дадени напразно. Вместо да си купи земята както и е обещано, парцелът е пуснат на публичен търг от общината. За капак, фирмата на Юлия Костадинова изобщо не е допусната до наддаването с мотив, че е подала документите си… една минута след крайния срок.

Излъганата бизнес дама звъни на Вакрил Тодоров, който троснато й отговаря – търси си парите от Сузана. След подадена жалба до прокуратурата срещу Вакрил Тодоров и Сузана Николова започва дело за измама. В крайна сметка, след дълги съдебни драми, през 2016 г. е осъден само Тодоров, защото не може да се докаже, че съветничката от ГЕРБ е взела част от парите.

Междувременно Николова е изхвърлена от ГЕРБ, но мераците й за кариера в политиката не секват. През следващите години Сузана Николова сменя още няколко формации – „Воля” на Веселин Марешки, АБВ на Румен Петков, „Изправи се.бг” на Мая Манолова. За да акостира накрая във „Възраждане”, където кариера вече е направил и нейният син Деян.

Партийни активисти разказват, че Николова се появява при тях едва след назначението си за член на РИК през 2023 г. При няколкото си разговора с останалите хора тя намеквала, че скоро ще оглави пловдивската структура на „Възраждане”.

Източник: crimesbg.com