Съветник на Радев яде и пие с дерибеи на ГЕРБ Пламен Узунов засечен на тайна среща със скандалния „бизнесмен“ Кристиян Енчев, чиято фирма има да получава милиони от митниците https://crimes.bg/vodeshha-tema/savetnik-na-radev-yade-i-pie-s-deribei-na-gerb-3/204943 Crimes.bg

Скандалният съветник на държавния глава Румен Радев Пламен Узунов бе засечен на тайна среща в ресторант с бизнесмена от Златоград Кристиян Енчев. Организираният разговор е заснет във видеоматериал от блогъра Николай Колев, като на кадрите се вижда как двамата обсъждат политическата обстановка у нас. Според запознати управителят на влиятелната семейна строителна фирма „Енчев груп“ поддържа сериозни контакти с представители на властта. Неговият баща Владимир Енчев дълги години е сочен за близък съратник и дясна ръка на Цветан Цветанов в структурата на ГЕРБ.

След политическите промени през 2021 година Енчеви бързо променят своите досегашни позиции и се преориентират към новата власт. По време на служебните кабинети фирмата им печели мащабни поръчки за ремонти от Агенция „Митници“ и Държавна агенция „Технически операции“. В момента обаче новият шеф Николай Шушков отказва плащания по договорите поради сериозни претенции към качеството на извършените строителни дейности. Наблюдатели коментират, че Пламен Узунов и бизнесменът вероятно са обсъждали възстановяването на финансовите потоци и подкрепа за предстоящия местен вот.

Регионалните структури в Смолян и Златоград започват активно да привличат влиятелни предприемачи с цел осигуряване на контролиран вот за изборите. Източници твърдят, че представителите на Румен Радев правят опити за преструктуриране на влиянието по места чрез обещания за просперитет на бизнеса. Анализаторът Тодор Галев подчертава, че подобни задкулисни срещи крият договорености, които нямат нищо общо с реалните интереси на българските граждани. Официалните институции са призовани да извършат проверка на фактите с цел гарантиране на пълна прозрачност в държавното управление.

Източник: Уикенд