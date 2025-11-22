Сандански след дъжда: Такова нещо през ноември не сме преживявали

ВОДЕЩИ ТЕМИ

”Такова нещо през ноември не сме виждали. Беше страшно”, коментират търговци на пешеходната алея.

Сандански се възстановява след дъжда, който се изсипа в петък вечерта над курортното градче, предаде кореспондентът на БГНЕС от Югозапада.

Река Санданска Бистрица е изключително буйна в събота. Дъждът в петък понесе наноси кал, пясък и листа из градския парк. Тази сутрин служители на общинската служба по чистотата са запретнали ръкави, и с лопати и метли в ръцете почистват централната част на града и пешеходната зона.

БГНЕС припомня, че по данни от метеорологична станция, базирана в Петрич, за последното денонощие са паднали 50 литра на квадратен метър дъжд, от което количество над половината – 30 литра само за последните два часа, плюс градушка и сериозна гръмотевична активност.

В Подгорието за едно денонощие са паднали 70 литра на квадратен метър, от които 40 литра в последните два часа, съобщиха от общината в Петрич. | БГНЕС

