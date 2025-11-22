Сандански след дъжда: Такова нещо през ноември не сме преживявали https://crimes.bg/vodeshha-tema/sandanski-sled-dazhda-takova-neshto-prez-noemvri-ne-sme-prezhivyavali/178122 Crimes.bg

”Такова нещо през ноември не сме виждали. Беше страшно”, коментират търговци на пешеходната алея.

Сандански се възстановява след дъжда, който се изсипа в петък вечерта над курортното градче, предаде кореспондентът на БГНЕС от Югозапада.

Река Санданска Бистрица е изключително буйна в събота. Дъждът в петък понесе наноси кал, пясък и листа из градския парк. Тази сутрин служители на общинската служба по чистотата са запретнали ръкави, и с лопати и метли в ръцете почистват централната част на града и пешеходната зона.

БГНЕС припомня, че по данни от метеорологична станция, базирана в Петрич, за последното денонощие са паднали 50 литра на квадратен метър дъжд, от което количество над половината – 30 литра само за последните два часа, плюс градушка и сериозна гръмотевична активност.

В Подгорието за едно денонощие са паднали 70 литра на квадратен метър, от които 40 литра в последните два часа, съобщиха от общината в Петрич.