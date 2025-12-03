СЪБРАХА СЕ! След сина на Бобоков и гавазина на Гриша Ганчев цъфна с Иво Мирчев на протеста (ВИДЕО) Бившият борец и фен на белите магистрали чупеше и палеше като за последно https://crimes.bg/vodeshha-tema/sabraha-se-sled-sina-na-bobokov-i-gavazina-na-grisha-ganchev-cafna-s-ivo-mirchev-na-protesta-video-3/179037 Crimes.bg

Най-големият успех на жълтопаветния протест бе, че освети всички зависимости на ППДБ с ъндърграунда и босовете-олигарси около Румен Радев. Поредно скандално видео показва как Иво Мирчев насъсква група маскирани мутри, предвождани от най-личния гавазин на Гриша Ганчев.

Става въпрос за лицето Стивън Христов - бивш борец и по настоящем бодигард, за когото в спортните среди се говори, че любовта към “белите магистрали” е коствала спортната му кариера.

От кадрите, публикувани на стената на Марио Консулов се вижда, че биячът е облечен в шуба, която някога е била част от представителната екипировка на националния отбор по борба. Отпред върху якето е емблемата на “Литекс”, показваща недвусмислено принадлежността му към борческия кръг на Ганчев.

Макар за този бизнесмен медията ни да е публикувала множество разкрития, не е излишно да припомним, че и той също като братя Бобокови се числи към най-тясното обкръжение на Румен Радев. Доказателство за това са твърденията на наши източници от политиката и спорта, че през м. март т.г. Ганчев в услуга на Радев е оказвал активно задкулисно съдействие при избора на Весела Лечева за шеф на БОК.

Накратко - олигарсите на Радев са синджир-марка с коалицията на пуделите, пачките и шарлатаните, а всички вкупом са разкешили за да организират невиждан по размерите си метеж, нямащ нищо общо с автентичния народен гняв. Нещо повече - те умишлено разделиха протеста на две части. В ранните часове показваха напудрени кадри с “умни и красиви” представители на столичния офисен планктон, целящи да покажат колко цивилизовани и европейски изглеждат феновете им. По тъмни доби обаче организираха същинския метеж, където кръвожадни наркоманизирани слуги на олигарсите подпалиха града за да съборят легитимната власт.

Ето какво допълва и потребителят Марио Консулов, публикувал скандалното видео на Иво Мирчев с гавазина на бизнесмена от с. Микре:

“… Ясно се вижда, главния подстрекател Мирчев как разговаря с ултраса, оня си сваля маската и получава инструкции. И гадният мръсник се яви по телевизиите да иска оставката на Митов, че допуснали безредици. Това са гадни шарлатани, които трябва да напуснат политиката….”.

Консулов допълва още:

“…. Какво виждаме тук и какво забелязваме. Хората с по-набито око ще видят, че всъщност маскираният тип, който стои отстрани и си сваля маската пред Иво Мирчев за да му се покаже кой е. Иво Мирчев тук говори с най-агресивните протестиращи. Тези, които подпалиха София. И явно се познават. И явно господин Мирчев много добре се познава с тях. Ето сега той бута следващия, обяснява му нещо. Ако върнете записа ще видите даже как момчето си поглежда телефона, явно чака някакво време…”

Какво още става ясно от нощта на окървавения протест, гледайте ексклузивно във видеото с гавазина на Гриша Ганчев и Иво Мирчев.

Източник: crimesbg.com