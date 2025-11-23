Прокопиев активира мюрето си Зарков срещу бюджета и кабинета

Розовобузият бос на задкулисния кръг "Капитал" активира новата си играчка Крум Зарков, за да дрънка срещу Държавния бюджет и легитимно избрания кабинет. В продължение на почти 30 минути на проваления правосъден министър охотно бе предоставен ефирът на Нова телевизия, за да изговори заучените си фрази.

Очевидно през устата на Зарков говореше Прокопиев, който седмици наред лансира атаките си срещу бюджета и правосъдната система във ведомствените си издания. В периода, в който е извън властта, Зарков изглежда е огладнял за синекурен пост и е готов да обслужи всеки, който му предложи такъв.

Не отдавна БЛИЦ разкри, че Зарков е фаворит на Прокопиев, който го постави на мястото на сгромолясалия се с гръм и трясък Христо Иванов.

По тази причина Зарков е инсталиран като събеседник в уж независими телевизии, които му дават трибуна, за да го натрапят на българското общество като възможен кандидат за държавен глава на следващите избори.

Зарков със сигурност няма никакви шансове за президент, тъй като името му се свързва единствено със скандали. Кратката визитка на 42-годишният юрист е: мамино синче без стаж, внук на ДС, който иска да изтезава дядовци на борци против комунизма, но всъщност изтезава животни.

Никой не може да каже какво точно е работил в годините Крум Зарков и какво общо има с юриспруденцията. 39-годишният активист на червените е от типичните случайници в системата.

Потеклото на социалиста не е никак случайно. Крум Зарков е с подходяща кървавочервена закваска – наследник на болшевишката фамилия Кацамунски. Дядото Леонид Кацамунски е генерал-майор от Държавна сигурност, шеф на Главно следствено управление. Майка на Крум е журналистката Анна Заркова, която бе част от инициативния комитет по издигането на Радев за втори президентски мандат и непрекъснато гравитира около държавния глава и жена му Десислава, с които имат близки отношения.

Зарков влиза с летящ старт в политиката след като завършва Сорбоната в Париж и едва 2 г. след като се записва в БСП, той вече е член на най-тясното ръководство – Изпълнителното бюро. Първо е сред най-доверените хора на Корнелия Нинова, но впоследствие става част от вътрешната опозиция в столетницата и открито заявява амбициите си да изземе лидерската й позиция.

Най-паметната публична изява в напълно безличната политическа дейност на Крум Зарков засега е тв изцепката му отпреди осем години, когато се похвали, че изтезавал дядовци на борци против комунизма. А тъпата му шега предизвика вълна от възмущение в обществото.

Зарков бе забъркан и в „Апартаментгейт”, след като стана ясно, че притежава колосално скъп имот. КПКОНПИ и НАП дори направиха проверка на бившия червен депутат, възложена от Върховна касационна прокуратура.

Правосъдният министър е собственик на апартамент за 310 хиляди лева. Скъпарският имот той е декларирал в имуществената си декларация пред КПКОНПИ в качеството си на депутат. Жилището му се намира буквално на пъпа на София.То се помещава в старинна кооперация на столичния бул. „Княз Дондуков“. Квадратурата, която социалистът е посочил, е от внушителните 155 квадратни метра. Имотът се води собственост на Крум и съпругата му Ирина и е закупен още през 2015 г. Към днешна дата пазарната му цена е скочила неколкократно, предвид ръста на цените в имотния сектор.

Припомняме, че именно в тази кооперация Зарков се забърква в друг голям скандал, след като пребива котката на музикантите Кирил Икономов и Мая Нешкова.

Според събраната информация в нощта на 7 срещу 8 септември 2019 г. едно от котенцата на Кирил Икономов се заклещило на вратата на семейство Заркови, която е била от ковано желязо. Зарков излязъл, музикантът му се извинил и казал за положението на котето. През това време котето се измъкнало и влязло през отворената врата. Зарков тръгнал след котето и с бой и ритници го изхвърлил през вратата. Икономов допълва, че котето е заведено на доктор, за което прилага епикриза и снимков материал..."

В полицейската преписка откриваме и Протокол за предупреждение срещу съпругата на Крум Зарков - Ирина Заркова. Те я предупредена да не влиза повече в "пререкания и самоуправство с лицето Кирил Икономов". Приложено е и обяснението на лицето Крум Зарков.

"Часът е около полунощ събота срещу неделя, чувам силен тропот на входната врата. Виждам силует на мъж зад нея", започва в криминален стил описанието си министърът, който по онова време е депутат с имунитет. В обяснението си Зарков не отрича, че е имал съприкосновение с котката, но уточнява: "Не смятам, че вината е моя".

Той се бил подплашил, защото котето нахлуло в апартамента и стреснало двете му деца.

Аз хванах котката с ръце, при което тя започна да ме хапе и дращи. Ръцете ми обилно кървяха. В този момент се събуди съпругата ми, която се стресна от кръвта..."

Налице е епикризата на котката Ади, съставена от д-р Н. Първанов, ветеринарен лекар от клиника в "Овча купел".

Статус при постъпване: Куцота с преден десен крайник, силна болка в областта на лопатката вдясно. В областта на лопатката се забелязват 2 подутини с плътно-еластична консистенция.

Диагноза: Абсцес с две отделни кухини.

Лечение: Хирургична обработка.

Налице са и преписките на кварталния полицай, отговарящ за района, в който живеят Крум Зарков и Мая Нешкова и Кирил Икономов. Видно от сигнала, семейството отглеждало няколко домашни любимци, сред които и котето Ади, което попаднало под ударите на настоящия служебен министър. Всички животни, които Кирил Икономов и Мая Нешкова отглеждали, са били регистрирани, ваксинирани и обезапаразитени, свидетелстват проверки на компетентните органи, инициирани по доноси на Зарков.

В злополучния ден котето на семейството на музикантите избягало от дома им и се заклещило на металната решетъчна врата на апартамента на Крум Зарков, се казва още в сигнала до кварталния полицай. Кирил Икономов видял заклещеното коте и позвънял на звънеца на Крум Зарков. В момента, в който настоящият правосъден министър, тогава депутат от БСП, отворил вратата, котето успяло да се отскубне от решетката и влязло в дома на Зарков. Според свидетелските показания на Кирил Икономов, той изчакал отвън, докато Крум Зарков влязъл обратно, за да хване котето. От апартамента се чували котешки писъци, а минута по-късно тогавашният депутат от БСП излязъл, като държал котето в ръка. Пред очите на Икономов Зарков блъснал животинката в стената.

Заради нанесените травми по животното Кирил Икономов и Мая Нешкова го завели на преглед във ветеринарна клиника, където се установило, че има опасност за живота му. Последвали две тежки операции, благодарение на които нараненото коте било спасено.

В друга преписка до кварталния полицай Кирил Икономов разкрива как семейството на Крум Зарков му е откраднало четири нови автомобилни гуми от двора на кооперацията. По-късно същите са открити в контейнер в близост до кооперацията, където живеят, а вина за случилото се поела съпругата на Зарков - Ирина.

Източник: blitz.bg